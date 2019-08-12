Audi Sport представил тизер новой модели RS-семейства
Подразделение Audi Sport представило тизер новой модели транспортного средства, которое будет относиться к семейству RS. Автомобиль планируется официально показать до конца текущего года, а в продажу он поступит уже в следующем.
Тизер транспортного средства также стал приглашением на мероприятие Audi City Berlin, которое будет проведено в Германии 5 и 6 сентября. Именно там должен состояться релиз автомобиля. По предварительным данным, речь может идти об универсале RS6 Avant. Главной особенностью модели должен стать ее экстерьер, выполненный в спортивном стиле с классическим минимализмом и угловатыми формами.
На снимках можно заметить, что автомобиль получит уменьшенные задние фонари по аналогии с оптикой S6. Под капотом модели может разместиться мотор на 4 литра с 8 цилиндрами при мощности до 600 лошадиных сил. Главным конкурентом автомобиля выступит Mercedes-AMG E63 Estate, также готовящийся к презентации в текущем году.
Тизер транспортного средства также стал приглашением на мероприятие Audi City Berlin, которое будет проведено в Германии 5 и 6 сентября. Именно там должен состояться релиз автомобиля. По предварительным данным, речь может идти об универсале RS6 Avant. Главной особенностью модели должен стать ее экстерьер, выполненный в спортивном стиле с классическим минимализмом и угловатыми формами.
На снимках можно заметить, что автомобиль получит уменьшенные задние фонари по аналогии с оптикой S6. Под капотом модели может разместиться мотор на 4 литра с 8 цилиндрами при мощности до 600 лошадиных сил. Главным конкурентом автомобиля выступит Mercedes-AMG E63 Estate, также готовящийся к презентации в текущем году.
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Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 14:29