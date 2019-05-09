Дети Филиппа Киркорова в военной форме стихами поздравили ветеранов с 9 мая

В видеозаписи Алла-Виктория и Мартин находятся возле памятника погибшим бойцам ВОВ в военной одежде. Они держат в руках цветы и по очереди зачитывают адресованные ветеранам стихотворения. В подписи к ролику Киркоров указал, что таким образом поздравляют с Днем Победы его дети.Музыкант получил похвалы в свой адрес за то, что напоминает детям об участии предков в далекой войне. Отдельно фолловеры отметили, что дети Филиппа Киркорова очень подросли по сравнению с прежними публикациями.