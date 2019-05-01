В Сети появилось видео репетиции дочери Александра Абдулова в театральной студии





Интернет-пользователи заметили, как изменилась дочь Абдулова. Она заметно подросла, постройнела, превратившись из маленького ребенка в симпатичную девочку-подростка. Наследнице легендарного актера раньше нравилась работа оператора, результаты своих трудов она представляла в собственном блоге на YouTube.Евгения Абдулова мечтает о кинокарьере и в 10-летнем возрасте уже сыграла свою первую роль. Алла Сурикова искала для картины «Любовь и сакс» юную актрису, не утратившую наивности, искренности и непосредственности. Все это режиссер нашла в дочери Александра Абдулова. Сурикова отметила в девочке талант и характер ее знаменитого отца.