Google выпустит новый Android для кнопочных телефонов
Через время кнопочные телефоны могут заработать на новой операционной системе, схожей с Android. Разработкой проекта занимается американская корпорация Google.
Смартфоны давно обрели огромную популярность среди потребителей технологических продуктов, но довольно востребованными также являются и кнопочные девайсы, функционирующие на личной «операционке», которая, между тем, не имеет широких возможностей. При этом есть гаджеты с системой KaiOS, в их числе присутствует Nokia 8110 4G. В этом аппарате можно воспользоваться ресурсами Twitter, WhatsApp, YouTube, позже появятся и иные программы.
В будущем кнопочные телефоны начнут работать на обновленной OC Android. В первую очередь данная программа будет востребованной для развивающихся стран, среди которых эксперты называют Индию. Там популярен механизм KaiOS. О технических свойствах новинки от Google почти ничего неизвестно, но в Сети уже появился скриншот браузера для новой системы со стандартными эмблемами.
Смартфоны давно обрели огромную популярность среди потребителей технологических продуктов, но довольно востребованными также являются и кнопочные девайсы, функционирующие на личной «операционке», которая, между тем, не имеет широких возможностей. При этом есть гаджеты с системой KaiOS, в их числе присутствует Nokia 8110 4G. В этом аппарате можно воспользоваться ресурсами Twitter, WhatsApp, YouTube, позже появятся и иные программы.
В будущем кнопочные телефоны начнут работать на обновленной OC Android. В первую очередь данная программа будет востребованной для развивающихся стран, среди которых эксперты называют Индию. Там популярен механизм KaiOS. О технических свойствах новинки от Google почти ничего неизвестно, но в Сети уже появился скриншот браузера для новой системы со стандартными эмблемами.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:35