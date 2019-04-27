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Google выпустит новый Android для кнопочных телефонов

Через время кнопочные телефоны могут заработать на новой операционной системе, схожей с Android. Разработкой проекта занимается американская корпорация Google.
Google выпустит новый Android для кнопочных телефонов

Смартфоны давно обрели огромную популярность среди потребителей технологических продуктов, но довольно востребованными также являются и кнопочные девайсы, функционирующие на личной «операционке», которая, между тем, не имеет широких возможностей. При этом есть гаджеты с системой KaiOS, в их числе присутствует Nokia 8110 4G. В этом аппарате можно воспользоваться ресурсами Twitter, WhatsApp, YouTube, позже появятся и иные программы.

В будущем кнопочные телефоны начнут работать на обновленной OC Android. В первую очередь данная программа будет востребованной для развивающихся стран, среди которых эксперты называют Индию. Там популярен механизм KaiOS. О технических свойствах новинки от Google почти ничего неизвестно, но в Сети уже появился скриншот браузера для новой системы со стандартными эмблемами.



 
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Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 07:35

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