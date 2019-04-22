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Поклонники подозревают, что Меган Маркл уже родила

Согласно официальным сведениям, ребенок Меган Маркл должен родиться в конце апреля или начале мая, но поклонники считают, что роды уже состоялись. Эксперты представили несколько причин, которые указывают на то, что малыш уже родился.
Поклонники подозревают, что Меган Маркл уже родила

Согласно материалам издания The Sun, из-за странной записи в Instagram поклонники считают, что Маркл уже родила. Не так давно герцог и герцогиня Сассекские завели официальную страницу в соцсети, где выразили благодарность от собственного имени, а также лица своего ребенка. Эта запись насторожила поклонников королевской семьи, которые уверены, что супруга принца Гарри станет скрывать рождение первенца. Дело в том, что 21 апреля праздновала собственный день рождения Елизавета II.

Визажист Меган Маркл и ее близкий друг Дэниэл Мартин в настоящее время находится в Лондоне, что натолкнуло публику на мысль о подготовке к первой съемке с новорожденным. Последний раз Меган Маркл появлялась на публике 19 марта, а декретный отпуск герцогини Сассекской начался 20 марта. Принц Гарри тоже стал реже появляться на общественных мероприятиях, что фанатам показалось подозрительным.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:38

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