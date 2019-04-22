Поклонники подозревают, что Меган Маркл уже родила

Согласно материалам издания The Sun, из-за странной записи в Instagram поклонники считают, что Маркл уже родила. Не так давно герцог и герцогиня Сассекские завели официальную страницу в соцсети, где выразили благодарность от собственного имени, а также лица своего ребенка. Эта запись насторожила поклонников королевской семьи, которые уверены, что супруга принца Гарри станет скрывать рождение первенца. Дело в том, что 21 апреля праздновала собственный день рождения Елизавета II.Визажист Меган Маркл и ее близкий друг Дэниэл Мартин в настоящее время находится в Лондоне, что натолкнуло публику на мысль о подготовке к первой съемке с новорожденным. Последний раз Меган Маркл появлялась на публике 19 марта, а декретный отпуск герцогини Сассекской начался 20 марта. Принц Гарри тоже стал реже появляться на общественных мероприятиях, что фанатам показалось подозрительным.