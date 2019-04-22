Ольга Бузова предостерегает своих поклонников от обмана

«...Сыпятся в почту и смс вместе с сообщениями «вы стали счастливым обладателем целого состояния»», - привела пример поющая телеведущая.

«Шоу «Кто хочет стать миллионером», где за вопросы дают деньги», - отметила Бузова.

«Моим людям удачи и трудолюбия, не бросайтесь в сомнительные авантюры!» - подчеркнула знаменитость.

На днях Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором заявила, что не видит ничего плохого в том, что некоторые люди любят развлечения, где присутствует риск и азарт победы. Впрочем, Ольга отметила, что ее всегда удивляло то, что некоторые очень сильно верят в возможность получить «халявные миллионы».По словам Бузовой, с развитием технологий у мошенников появилось очень много способов, как можно обмануть того или иного пользователя. Как утверждает Ольга, она очень переживает за своих подписчиков, поэтому решила предостеречь их, чтобы те не питали иллюзий.Также ведущая «Дома-2» поспешила привести в пример подписчикам то место, где они точно смогут заработать денег.К слову, Ольга попросила поклонников хорошо подумать на эту тему, ведь никому на самом деле не выгодно тратить время себе же в убыток.