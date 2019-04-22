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Ольга Бузова предостерегает своих поклонников от обмана

Телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова предостерегает своих многочисленных подписчиков от обмана. По словам новоиспеченной певицы, она давно хотела спросить у фанатов, насколько они азартны.

Ольга Бузова предостерегает своих поклонников от обмана

На днях Бузова опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором заявила, что не видит ничего плохого в том, что некоторые люди любят развлечения, где присутствует риск и азарт победы. Впрочем, Ольга отметила, что ее всегда удивляло то, что некоторые очень сильно верят в возможность получить «халявные миллионы».

«...Сыпятся в почту и смс вместе с сообщениями «вы стали счастливым обладателем целого состояния»», - привела пример поющая телеведущая.

По словам Бузовой, с развитием технологий у мошенников появилось очень много способов, как можно обмануть того или иного пользователя. Как утверждает Ольга, она очень переживает за своих подписчиков, поэтому решила предостеречь их, чтобы те не питали иллюзий.

Ольга Бузова предостерегает своих поклонников от обмана

Также ведущая «Дома-2» поспешила привести в пример подписчикам то место, где они точно смогут заработать денег.

«Шоу «Кто хочет стать миллионером», где за вопросы дают деньги», - отметила Бузова.

К слову, Ольга попросила поклонников хорошо подумать на эту тему, ведь никому на самом деле не выгодно тратить время себе же в убыток.

«Моим людям удачи и трудолюбия, не бросайтесь в сомнительные авантюры!» - подчеркнула знаменитость.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:37

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