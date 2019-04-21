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Меган Маркл и принц Гарри рассматривают переезд в Африку

Супруги Меган Маркл и принц Гарри рассматривают вариант переезда в Африку. Это может произойти уже в ближайшие годы и будет являться частью политики проявления мягкой силы королевской семьи за рубежом.
Меган Маркл и принц Гарри рассматривают переезд в Африку

Об этом сообщило авторитетное британское издание The Sunday Times со ссылкой на источник в королевской семье. Согласно этой информации, Меган Маркл и принц Гарри могут переехать на постоянное место жительства в Африку. В качестве возможных вариантов в настоящий момент рассматриваются две страны: ЮАР и Малави.

Подобную идею о переезде герцогини и герцога Сассекского предложил Дэвид Мэннинг, дипломат, работающий советником братьев Уильяма и Гарри по вопросам конституции и международных отношений. По мнению специалиста, такой шаг позволит экстраполировать мягкую силу и влияние королевской семьи за рубеж, что только укрепит положение Великобритании на международной арене. Отношение самих Меган Маркл и принца Гарри к подобному вопросу пока неизвестно, но эксперты предполагают, что супруги могут положительно воспринять такую инициативу.

Источник британского издания отмечает, что окончательное решение еще не принято, и в настоящий момент происходит активное обсуждение. В первую очередь, супругам необходимо дождаться появления на свет их первенца и только потом заниматься вопросами переезда. Окончательное решение относительно этой ситуации будет вынесено не раньше чем в 2020 году.



 
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Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:06

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