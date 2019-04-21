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Ученые развеяли три основных мифа относительно здорового сна

Ученые провели изучение и обобщение данных разных научных работ, что позволило им развеять основные мифы относительно сна. По словам специалистов, следование подобным неправдивым советам может значительно ухудшить здоровье всего организма.
Ученые развеяли три основных мифа относительно здорового сна

Согласно приведенной учеными статистике, 51% россиян страдает из-за плохого сна, при этом 35% из них спят меньше 7 часов в день. Это приводит к хронической усталости и развитию разных болезней. Особенно остро проблема ночного отдыха стоит у людей, больных диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.

Ученые развеяли три основных мифа относительно здорового сна. 5-часового отдыха по ночам не хватит для того, чтобы организм восстановил свои силы. Человеку ежедневно необходимо спать не менее 7-8 часов, отмечают специалисты. Также они развеяли миф о пользе модных современных подходов, призывающих отдыхать по 30 минут в течение всего дня.
Следующее заблуждение: храп – это нормально. Ученые отмечают, что такая проблема действительно может быть безобидной, но очень часто она скрывает за собой серьезные проблемы, требующие консультации у врача. Согласно статистике, 13 млн россиян страдают подобным недугом.
Ученые развеяли три основных мифа относительно здорового сна

И последний миф, отмеченный экспертами, это «положительное» влияние алкоголя на сон. Подобные напитки приводят к противоположным результатам. Они способствуют неглубокому и неспокойному сну, а следовательно - усталости после пробуждения.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:34

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