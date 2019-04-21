



Согласно приведенной учеными статистике, 51% россиян страдает из-за плохого сна, при этом 35% из них спят меньше 7 часов в день. Это приводит к хронической усталости и развитию разных болезней. Особенно остро проблема ночного отдыха стоит у людей, больных диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и ожирением.Ученые развеяли три основных мифа относительно здорового сна. 5-часового отдыха по ночам не хватит для того, чтобы организм восстановил свои силы. Человеку ежедневно необходимо спать не менее 7-8 часов, отмечают специалисты. Также они развеяли миф о пользе модных современных подходов, призывающих отдыхать по 30 минут в течение всего дня.Следующее заблуждение: храп – это нормально. Ученые отмечают, что такая проблема действительно может быть безобидной, но очень часто она скрывает за собой серьезные проблемы, требующие консультации у врача. Согласно статистике, 13 млн россиян страдают подобным недугом.И последний миф, отмеченный экспертами, это «положительное» влияние алкоголя на сон. Подобные напитки приводят к противоположным результатам. Они способствуют неглубокому и неспокойному сну, а следовательно - усталости после пробуждения.