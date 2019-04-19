Instagram имеет возможность скрывать количество лайков под публикацией
Популярная социальная сеть Instagram имеет возможность скрывать количество лайков, оставленных подписчиками под публикацией. Об этом рассказала Джейн Маньчун Вонг в своем аккаунте в Twitter.
По словам исследователя приложений, микроблог тестирует новые изменения в интерфейсе. Последние позволят скрывать лайки на постах, так, чтобы их количество мог видеть только хозяин аккаунта.
Специалист Вонг первая обнаружила полезную функцию в коде приложения для операционной системы Android и опубликовала скриншоты в Twitter. В описании было указано, что цель данного изменения – заставить пользователей обращать больше внимания на контент, а не на количество отметок «Нравится».
Представленное изображение пока является только прототипом, - заявил представитель пресс-службы микроблога. Эксперты полагают: новые изменения в интерфейсе должны оказать положительное воздействие на Instagram-аудиторию, ощущающую «дискомфорт» и давление из-за малого количества лайков. Британские ученые в 2017 году провели исследование, согласно которому эта популярная соцсеть была признана вредной для психики молодых людей.
По словам исследователя приложений, микроблог тестирует новые изменения в интерфейсе. Последние позволят скрывать лайки на постах, так, чтобы их количество мог видеть только хозяин аккаунта.
Специалист Вонг первая обнаружила полезную функцию в коде приложения для операционной системы Android и опубликовала скриншоты в Twitter. В описании было указано, что цель данного изменения – заставить пользователей обращать больше внимания на контент, а не на количество отметок «Нравится».
Представленное изображение пока является только прототипом, - заявил представитель пресс-службы микроблога. Эксперты полагают: новые изменения в интерфейсе должны оказать положительное воздействие на Instagram-аудиторию, ощущающую «дискомфорт» и давление из-за малого количества лайков. Британские ученые в 2017 году провели исследование, согласно которому эта популярная соцсеть была признана вредной для психики молодых людей.
Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:40