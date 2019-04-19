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Алена Савкина прокомментировала слухи о ее «тайном замужестве»

Бывшая возлюбленная Ильи Яббарова и мать его ребенка Алена Савкина (Рапунцель-младшая) прокомментировала сплетни о ее якобы «тайном замужестве». По словам молодой мамочки, замужем она никогда не была.

Алена Савкина прокомментировала слухи о ее «тайном замужестве»

Всем известно, что после того, как Алена отправилась в декретный отпуск за Периметр, длинноволосая красавица принялась активно общаться со своими поклонниками. Каждый день Рапунцель-младшая рассказывает подписчикам о жизни и материнстве, а также делится своими личными секретами красоты и стройности.

Несколько часов назад участница «Дома-2» решила обсудить у себя на страничке в Instagram свои прошлые отношения, ведь, как оказалось, в социальных сетях поговаривают о том, что она якобы «тайно» вышла замуж.

«Спасибо всем, кто знает мою жизнь «лучше» меня - я с вами, к счастью , даже не знакома», - обратилась Алена к людям, которые продолжают распространять по Сети сплетни о ней.


Алена Савкина прокомментировала слухи о ее «тайном замужестве»

Савкина подчеркнула, что замужем никогда не была, а на тех фотографиях, на которых она запечатлена в компании симпатичного незнакомца, изображен ее бывший молодой человек.

Оказывается, что с экс-избранником Рапунцель-младшая даже жила и довольно немаленький срок – 3 года. По словам новоиспеченной мамочки, бывший молодой человек очень хорошо относился к ней, поэтому она до сих пор считает его добрым человеком, за что и уважает его.

«Всем тем, кто считает, что имеет право говорить обо мне (это я не про мнения) выдуманные факты - помните, что вы знаете меня только лишь в рамках инстаграмма и часового эфира Дом-2», - добавила Алена.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:09

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