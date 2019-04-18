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«Дом-2»: Никита Рудаков и Роман Жуков неудачно пошутили над Яной Березовой

Новенькие участники «Острова любви» Никита Рудаков и Роман Жуков неудачно подшутили над Яной Березовой. По мнению многочисленных телезрителей реалити-шоу «Дом-2», молодых людей нужно срочно отправить за ворота.

«Дом-2»: Никита Рудаков и Роман Жуков неудачно пошутили над Яной Березовой

На днях в социальных сетях появился видеоролик, который за считанные часы разлетелся по всему Интернету. Дело в том, что на видео запечатлено «волшебство» новенькой участницы «Дома-2», которая в темноте перепутала партнеров.

Стоит отметить, что предложил поменяться кроватями Никита. Этот момент очень удивил Анастасию Стецевья, ведь парень не так давно заселился в бунгало с Яной.

«Давай просто кроватями поменяемся. Ты пойдешь в мое бунгало, а я в твое», - предложил Рудаков Жукову.

Роман на предложение Никиты тут же согласился и, пожав ему руку, отправился в комнату, где уже спала Яна. Как только Жуков оказался в одной постели с Березовой, парень начал приставать к девушке, обнимать ее, ласкать и целовать. В итоге между молодыми людьми произошло «волшебство».

«Дом-2»: Никита Рудаков и Роман Жуков неудачно пошутили над Яной Березовой

Нужно сказать, что 20-летняя участница до последнего не осознавала, с кем занимается интимом и лишь в конце поняла, что в темноте перепутала парней. Сейчас Яна горько плачет, ведь, по ее словам, была просто-таки убеждена в том, что возле нее лежит ее избранник Никита.

К слову, в защиту Березовой встали многие телезрители «Дома-2», которые настаивают на том, чтобы Жукова и Рудакова не только оштрафовали, но и отправили с позором за ворота.

«Они думают, что совершили подвиг! Наказать их нужно и вышвырнуть с позором за ворота!» - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:10

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