«Дом-2»: Никита Рудаков и Роман Жуков неудачно пошутили над Яной Березовой

«Давай просто кроватями поменяемся. Ты пойдешь в мое бунгало, а я в твое», - предложил Рудаков Жукову.

«Они думают, что совершили подвиг! Наказать их нужно и вышвырнуть с позором за ворота!» - написала одна из поклонниц «Дома-2» в Сети.



