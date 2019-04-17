Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что хотела еще детей от миллионера Алекса Смерфита, но он был против
Экс-участница телепроекта «Дом-2» Виктория Боня призналась Алле Довлатовой в студии программы на «Русском радио», что хотела еще наследников от сына ирландского миллиардера Алекса Смерфита, однако он был против. По словам длинноволосой красавицы, она по-прежнему мечтает о большой семье и хочет еще как минимум трое детей.
Вчера в Интернете появилось очередное интервью со звездой скандально-известной телестройки «Дом-2», в котором она впервые призналась, что осознано на семь лет отказалась от различных съемок и телевиденья, ведь хотела создать крепкую и полноценную семью для своей единственной дочери Анджелины Летиции.
Также Виктория сообщила, что после появления на свет Анджелины у нее состоялся с Алексом серьезный разговор, в котором она призналась возлюбленному, что хочет еще детей от него.
Нужно сказать, что Алла не смогла не поинтересоваться у Виктории, почему же они с Алексом все-таки расстались, ведь на протяжении 7 лет их отношения были буквально идеальными. К слову, Боня ответила Довлатовой весьма заезженной фразой.
Вчера в Интернете появилось очередное интервью со звездой скандально-известной телестройки «Дом-2», в котором она впервые призналась, что осознано на семь лет отказалась от различных съемок и телевиденья, ведь хотела создать крепкую и полноценную семью для своей единственной дочери Анджелины Летиции.
«Мы называла друг друга муж и жена. 7 лет я не работала, не снималась, практически никуда не ходила, ни на какие эфиры. Куда бы меня не звали! Не на телеэфиры, не на радио, я никуда не ходила! Осознано! 7 лет!» - заявила Боня Довлатовой.
Также Виктория сообщила, что после появления на свет Анджелины у нее состоялся с Алексом серьезный разговор, в котором она призналась возлюбленному, что хочет еще детей от него.
«Он был против», - отметила бывшая героиня реалити-шоу «Дом-2».
Нужно сказать, что Алла не смогла не поинтересоваться у Виктории, почему же они с Алексом все-таки расстались, ведь на протяжении 7 лет их отношения были буквально идеальными. К слову, Боня ответила Довлатовой весьма заезженной фразой.
«Ну вот так бывает... Мы сами делает свой выбор», - подчеркнула знаменитость.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:19