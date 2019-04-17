Звезда «Дома-2» Виктория Боня призналась, что хотела еще детей от миллионера Алекса Смерфита, но он был против

«Мы называла друг друга муж и жена. 7 лет я не работала, не снималась, практически никуда не ходила, ни на какие эфиры. Куда бы меня не звали! Не на телеэфиры, не на радио, я никуда не ходила! Осознано! 7 лет!» - заявила Боня Довлатовой.

«Он был против», - отметила бывшая героиня реалити-шоу «Дом-2».

«Ну вот так бывает... Мы сами делает свой выбор», - подчеркнула знаменитость.





