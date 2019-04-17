АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты не советуют отпускать домашнюю кошку на улицу во избежание заражения инфекциями
EUR 72.65 USD 64.24
Курс валют на 17.04.2019

Медики назвали главные причины отвращения к еде

Очень часто нежелание человека есть связано не просто с отсутствием аппетита. Медики назвали главные причины отвращения к еде, указывающие на различные заболевания.

Медики назвали главные причины отвращения к еде

По словам экспертов, причиной отказа от употребления пищи может быть и обычная простуда. Нежелание есть длится, как правило, первые один-два дня. На аппетит способны повлиять и стрессовые ситуации. Однако если у человека не возникает желания перекусить на протяжении длительного периода, следует посетить врача и проконсультироваться с ним, ведь это может сигнализировать о различных заболеваниях.

Отвращение от пищи в течение долгого периода может указывать на сбой в работе печени, ЖКТ и желчного пузыря, прогрессирующую волчанку и ревматоидный артрит. Длительное отсутствие аппетита иногда свидетельствует о проявлении гормональных нарушений, менопаузе, депрессии и некоторых других расстройствах нервной системы.

Нормальным явлением считается, если индивид не желает употреблять один или несколько определенных продуктов. Как сообщают медицинские специалисты, люди с онкологическими заболеваниями после курса химиотерапии также нередко отказываются есть. В таком случае следует придерживаться специального рациона, аналогичного спортивному, для набора веса.

Для того, чтобы более точно определить причину «добровольного голодания», лучше пройти все необходимые и назначенные доктором обследования. Такое состояние нельзя игнорировать, ведь организму нужны витамины, углеводы и другие микроэлементы, содержащиеся в питательных продуктах, - заключили эксперты.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Анфиса Чехова рассказала о конфликте со
Ученые опровергли миф о продуктах с
Дима Билан показал «БДСМ прошлого века»
Ученые: Дополнительное УЗИ на 36 неделе
Занятия спортом делают человека
Ольга Бузова начала экономить на
Ольга Кабо призналась, что развелась с
Дочь Андрея Аршавина расплакалась на
Психолог опроверг негативное влияние
Софи Тернер лечилась от депрессии из-за
Медики назвали главные причины
Иосиф Кобзон любил подшучивать над
Кардиолог рассказал о связи высокого
В Госдуме ужесточили наказание для
Анастасия Костенко ходит с перекошенным
Визит Мадонны в 3 раза повысил цены на
Как избежать плоскостопия рассказали
Ученые: Изменение климата вредит
Ученые научились набивать татуировки
Смартфоны Samsung Galaxy A набрали
Эксперты не советуют отпускать домашнюю
Компания Geely представила новый
Названы пять советов для качественной
Звезда «Дома-2» Виктория Боня уверена,
Дмитрий Быков впал в кому в одной из
Дочь Алсу пропускает школу из-за съемок
Ученые нашли способ избавиться от
Экстрасенс Денис Высоцкий сообщил о
Уфа аплодировала танцорам ансамбля
Влад Кадони снова «облапал» Ольгу
Просмотреть все новости