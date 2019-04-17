Медики назвали главные причины отвращения к еде





По словам экспертов, причиной отказа от употребления пищи может быть и обычная простуда. Нежелание есть длится, как правило, первые один-два дня. На аппетит способны повлиять и стрессовые ситуации. Однако если у человека не возникает желания перекусить на протяжении длительного периода, следует посетить врача и проконсультироваться с ним, ведь это может сигнализировать о различных заболеваниях.Отвращение от пищи в течение долгого периода может указывать на сбой в работе печени, ЖКТ и желчного пузыря, прогрессирующую волчанку и ревматоидный артрит. Длительное отсутствие аппетита иногда свидетельствует о проявлении гормональных нарушений, менопаузе, депрессии и некоторых других расстройствах нервной системы.Нормальным явлением считается, если индивид не желает употреблять один или несколько определенных продуктов. Как сообщают медицинские специалисты, люди с онкологическими заболеваниями после курса химиотерапии также нередко отказываются есть. В таком случае следует придерживаться специального рациона, аналогичного спортивному, для набора веса.Для того, чтобы более точно определить причину «добровольного голодания», лучше пройти все необходимые и назначенные доктором обследования. Такое состояние нельзя игнорировать, ведь организму нужны витамины, углеводы и другие микроэлементы, содержащиеся в питательных продуктах, - заключили эксперты.