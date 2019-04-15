



Роман Гриценко после очередного ухода с реалити-шоу «Дом-2» некоторое время демонстрировал идиллию в отношениях с Евгенией Шестаковой. Вскоре молодой человек даже решился впервые познакомить свою девушку с семьёй, но радость от приятной встречи с родными продлилась недолго. Пара сильно разругалась, а сама Шестакова даже сообщила подписчикам в Instagram, что они с Гриценко окончательно расстались. Девушка купила новую машину, чтобы помочь самой себе таким образом пережить разрыв.Несмотря на случившееся, на днях оказалось, что Роман Гриценко и Евгения Шестакова снова вместе. Об этом в соцсети Instagram первым сообщил экс-участник «Дома-2», а его возлюбленная лишь подтвердила тот факт, что это действительно так.