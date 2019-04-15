АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты назвали главные новинки, ожидаемые на автошоу в Нью-Йорке
EUR 72.84 USD 64.52
Курс валют на 13.04.2019

Роман Гриценко и Евгения Шестакова снова вместе

Бывший участник проекта «Дом-2» Роман Гриценко снова сошёлся со своей девушкой Евгенией Шестаковой. Об этом стало известно после публикации молодого человека в Instagram совместного с ней снимка.

Роман Гриценко и Евгения Шестакова снова вместе


Роман Гриценко после очередного ухода с реалити-шоу «Дом-2» некоторое время демонстрировал идиллию в отношениях с Евгенией Шестаковой. Вскоре молодой человек даже решился впервые познакомить свою девушку с семьёй, но радость от приятной встречи с родными продлилась недолго. Пара сильно разругалась, а сама Шестакова даже сообщила подписчикам в Instagram, что они с Гриценко окончательно расстались. Девушка купила новую машину, чтобы помочь самой себе таким образом пережить разрыв.

Роман Гриценко и Евгения Шестакова снова вместе


Несмотря на случившееся, на днях оказалось, что Роман Гриценко и Евгения Шестакова снова вместе. Об этом в соцсети Instagram первым сообщил экс-участник «Дома-2», а его возлюбленная лишь подтвердила тот факт, что это действительно так.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:12

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Звезда «Дома-2» Алиана Устиненко
Сергей Жуков познакомил детей с лидером
Татьяна Буланова рассказала о проблемах
Владельцы карт «Мир» Промсвязьбанка
Эксперт нашел уязвимость в Internet
«Московский кредитный банк» оценивает
Звезда «Дома-2» Алена Водонаева
Специалисты составили список полезных
«Переспала бы с Дмитрием Тарасовым»:
Роман Гриценко и Евгения Шестакова
Кардиолог: Сильная боль в груди
Саша Черно обнажила в эфире свой
Уфологи утверждают, что рисунок на
Анна Семенович призвала равняться на
Будильник NITE поможет отказаться от
Эксперты назвали главные новинки,
Глеб Жемчугов смог побороть
Медики: Частый прием обезболивающих
Валерий Блюменкранц платит дочери
Смартфон Samsung Galaxy Note 10 5G
Volkswagen представила концептуальный
Игорь Николаев показал на видео, как
Стволовые клетки из костного мозга
Цитрусовые и кофе с молоком на завтрак
Певица Валерия устроила весенний
В России предлагают вакансию
Skoda показал тизер нового кроссовера
Андрей Мерзликин подразнил поклонников
Психолог назвал семь основных страхов в
Лаборатория Касперского» получит долю в
Просмотреть все новости