Россиян научили сервировать стол в «космическом стиле»
Ужин астронавта без специальных знаний приготовить сложно. Специалист-диетолог Антонина Стародубова рассказала, как можно сервировать стол в «космическом стиле», используя обычные продукты.
Еда астронавтов, отметила эксперт департамента здравоохранения Москвы, готовится по специальной рецептуре. Обработке не поддаются лишь фрукты, овощи и зелень. В невесомости проблематично есть хлеб, так как после надкуса он распадается на мелкие кусочки. Специалисты изобрели да астронавтов специальное изделие, которое не крошится, пишет «ПолитЭксперт».
Блюда для домашнего «космического» ужина диетолог рекомендует подавать в виде пюре. Можно воспользоваться обычными рецептами супов, десертов, но чтобы в результате получалась желаемая консистенция. Астронавты не используют столовые приборы, а едят из тюбиков и баночек. Для сервировки праздничного стола ко Дню космонавтики диетолог рекомендует использовать вместо ложек и вилок трубочки.
Еда астронавтов, отметила эксперт департамента здравоохранения Москвы, готовится по специальной рецептуре. Обработке не поддаются лишь фрукты, овощи и зелень. В невесомости проблематично есть хлеб, так как после надкуса он распадается на мелкие кусочки. Специалисты изобрели да астронавтов специальное изделие, которое не крошится, пишет «ПолитЭксперт».
Блюда для домашнего «космического» ужина диетолог рекомендует подавать в виде пюре. Можно воспользоваться обычными рецептами супов, десертов, но чтобы в результате получалась желаемая консистенция. Астронавты не используют столовые приборы, а едят из тюбиков и баночек. Для сервировки праздничного стола ко Дню космонавтики диетолог рекомендует использовать вместо ложек и вилок трубочки.
Общество
Добавил: Ева Вит Сегодня, 03:09