Роза Сябитова предупредила всех женщин о главной ошибке во время поиска мужа





Именно любовь к себе, согласно словам Розы Сябитовой, должна лежать в основе любых отношений между мужчиной и женщиной. Телеведущая объясняет, что женщина склонна полностью отдаваться мужчине и делать всё ради него. Именно такой подход в итоге приводит к расставанию, ведь любой девушке нужно время и на себя. Поэтому она порекомендовала сначала полюбить себя, а уже потом начать заниматься поисками своего спутника.При этом Роза Сябитова рекомендует всем женщинам в отношениях находить время для единения с собой. Лучше всего выбрать определённые периоды, когда ни в эмоциональном, ни в физическом плане женщина не будет никому доступна, даже своему благоверному. Это время поможет ей восстановить силы и вернуть прежний шарм.