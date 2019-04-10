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Роза Сябитова предупредила всех женщин о главной ошибке во время поиска мужа

Главная сваха России Роза Сябитова предупредила всех женщин о самой главной ошибке, которую можно совершить во время поиска мужа. Прежде, чем заниматься поисками, советует она, нужно сначала полюбить саму себя.
Роза Сябитова предупредила всех женщин о главной ошибке во время поиска мужа

Именно любовь к себе, согласно словам Розы Сябитовой, должна лежать в основе любых отношений между мужчиной и женщиной. Телеведущая объясняет, что женщина склонна полностью отдаваться мужчине и делать всё ради него. Именно такой подход в итоге приводит к расставанию, ведь любой девушке нужно время и на себя. Поэтому она порекомендовала сначала полюбить себя, а уже потом начать заниматься поисками своего спутника.

При этом Роза Сябитова рекомендует всем женщинам в отношениях находить время для единения с собой. Лучше всего выбрать определённые периоды, когда ни в эмоциональном, ни в физическом плане женщина не будет никому доступна, даже своему благоверному. Это время поможет ей восстановить силы и вернуть прежний шарм.



 
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Добавил: Зырянов Александр Сегодня, 20:25

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