Анастасия Волочкова призналась, что у нее не было задатков балерины

«В 5 лет случилось судьбоносное событие – мы с мамой пришли на «Щелкунчика» в Мариинский, после чего я решила, что буду балериной», – привела артистка цитату из книжки «Плата за успех». Также Волочкова добавила, что даже мать в то время не поняла, что у дочери появилась цель в жизни, а не только мечта.«Когда мне исполнилось 9, в Вагановском училище, куда я пришла с мамой, мне сказали, что я не имею данных для балета. Маме сказали, что танец я показала хорошо, телосложение тоже подходящее, но нет способностей именно для балета», – признается звезда. Тогда артистке отказали в поступлении, отметив, что данные можно развить, но для этого нужно много трудиться и потратить много времени. Цитату из своей книги балерина дополнила очередным снимком, на котором показала свою растяжку.