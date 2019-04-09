Россия стала мало привлекать трудовых мигрантов





Согласно статистике, в 2018 году на территорию Российской Федерации прибыло всего 124,9 тысячи иностранцев. По сравнению с 2017 годом количество иммигрантов снизилось почти в два раза. Согласно подсчетам, приток сократился на 4 процента. При этом количество эмигрантов увеличилось почти на 17 процентов. Но не стоит забывать о возможной погрешности, которая может возникнуть из-за особенностей учета иммигрантов. Как только строк регистрации иностранца истекает, он автоматически считается «выбывшим». Поэтому опираться на полною достоверность этого сегмента подсчетов нельзя.Раньше миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения. Поток иммигрантов сократился из всех стран, кроме Туркменистана, Армении и Азербайджана. Но даже это не позволило перекрыть разницу. Наибольшее количество людей перестало ехать из Украины. Это связано со сложной политической обстановкой в стране. Росстат прогнозирует небольшой миграционный прирост людей в этом году, но даже он не компенсирует естественную убыль, и поэтому население страны будет уменьшаться с каждым годом. Народ из бывших стран СНГ более заинтересован мигрировать в страны Западной Европы, потому что российский рынок труда имеет менее привлекательные перспективы. Эта ситуация требует немедленного исправления. Игнорирование очевидных социальных проблем может привести к демографическому кризису в стране.