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Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова рассталась с любимым мужчиной

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Евгения Феофилактова рассталась со своим возлюбленным.

Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова рассталась с любимым мужчиной

Многие интернет-пользователи до сих пор помнят, как еще полгода назад длинноволосая красавица радовала поклонников короткими видеороликами и фотографиями, на которых она за городом в компании своего нового мужчины и единственного наследника наслаждается природой и жарит шашлыки.

Впрочем, времена изменились. И теперь на страничке в Instagram Евгении больше нет тех снимков и роликов, на которых заметны, к примеру, руки или спина ее возлюбленного.

Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова рассталась с любимым мужчиной

Нужно сказать, что некоторые фанаты Феофилактовой по-прежнему убеждены, что их любимица встречалась с известным исполнителем Sha Man, который не так давно презентовал видеоклип на песню «Я люблю ее». Известно, что именно Евгения исполнила в этой работе главную роль, чем, по ее словам, она очень гордится.

Стоит отметить, что считанные часы назад Женя дала ответ подписчикам на довольно пикантный вопрос, который касался ее неудачного брака и надежды. Экс-звезда «Дома-2» подчеркнула, что прошлый разрыв никак не повлиял на ее восприятие, поэтому она по-прежнему верит в то, что совсем скоро будет самой счастливой, а ее семья будет самой красивой.

Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова рассталась с любимым мужчиной

К слову, на данный момент поклонники Феофилактовой буквально забросали блондинку большим количеством вопросов, в которых каждый из них пытается узнать у Евгении, что же на самом деле стало причиной ее разрыва с любимым мужчиной.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:32

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