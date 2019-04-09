Звезда «Дом-2» Женя Феофилактова рассталась с любимым мужчиной





Многие интернет-пользователи до сих пор помнят, как еще полгода назад длинноволосая красавица радовала поклонников короткими видеороликами и фотографиями, на которых она за городом в компании своего нового мужчины и единственного наследника наслаждается природой и жарит шашлыки.Впрочем, времена изменились. И теперь на страничке в Instagram Евгении больше нет тех снимков и роликов, на которых заметны, к примеру, руки или спина ее возлюбленного.Нужно сказать, что некоторые фанаты Феофилактовой по-прежнему убеждены, что их любимица встречалась с известным исполнителем Sha Man, который не так давно презентовал видеоклип на песню «Я люблю ее». Известно, что именно Евгения исполнила в этой работе главную роль, чем, по ее словам, она очень гордится.Стоит отметить, что считанные часы назад Женя дала ответ подписчикам на довольно пикантный вопрос, который касался ее неудачного брака и надежды. Экс-звезда «Дома-2» подчеркнула, что прошлый разрыв никак не повлиял на ее восприятие, поэтому она по-прежнему верит в то, что совсем скоро будет самой счастливой, а ее семья будет самой красивой.К слову, на данный момент поклонники Феофилактовой буквально забросали блондинку большим количеством вопросов, в которых каждый из них пытается узнать у Евгении, что же на самом деле стало причиной ее разрыва с любимым мужчиной.