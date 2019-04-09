АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученый Мак Тонни назвал инопланетян живущими глубоко под землей криптоземлянами
EUR 73.36 USD 65.35
Курс валют на 09.04.2019

Обновленный хэтчбек Tata Tiago скоро выйдет на рынок Индии

Обновленный компактный хэтчбек Tata Tiago уже в скором времени выйдет на рынок Индии. Новинка получит новый внешний вид, измененный дизайн отделки салона, две подушки безопасности и современную мультимедийную систему.
Обновленный хэтчбек Tata Tiago скоро выйдет на рынок Индии

Автопроизводитель заявил о том, что на рынок Индии обновленный компактный хэтчбек Tata Tiago поступит уже в ближайшие месяцы, точная дата старта продаж будет названа в скором времени. Прошлая версия этой модели вышла 3 года назад и стала настоящим бестселлером. Только за 2018 год бренд продал 92 тысячи таких автомобилей, что оказалось на 30% больше прошлого периода. Несмотря на это было принято решение выпустить обновленную версию, которая позволит не только закрепить, но и развить имеющийся успех.

Новый компактный хэтчбек Tata Tiago получит изменения исключительно в экстерьере и интерьере. Главное обновление – это передняя часть кузова. Новинка получит новую вогнутую радиаторную решетку, более острые и агрессивные фары, а также некоторые мелкие изменения этой части авто. В салоне обновленная модель предложит покупателям другой материал для отделки, современную мультимедийную систему и две подушки безопасности.
Обновленный хэтчбек Tata Tiago скоро выйдет на рынок Индии

Под капотом обновленного компактного хэтчбека Tata Tiago расположится безальтернативный 1,2-литровый двигатель, генерирующий 85 «лошадок». Это означает, что из моторной гаммы была исключена 1,0-литровая дизельная установка.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 02:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Обновленный хэтчбек Tata Tiago скоро
Ростех планирует создать 3D-принтер для
Современные дети страдают болезнями
Егор Кончаловский показал
«Как девчонка»: Поклонники
Телеканал «ЧЕ!» собирается разоблачать
Вдова Николая Прокоповича из
Сербская актриса Надя Регин скончалась
Volkswagen представил лимитированный
Сын Барановской и Аршавина вышел на
В Калининграде местный житель нашел
Молодой любовник 55-летней Натальи
Александр Панайтов: «Я мечтаю о сыне,
Вахтанг Кикабидзе назвал причину отказа
АвтоВАЗ: Покупатели стали выбирать
Эксперты составили ТОП-5 самых надежных
Новый игровой смартфон Asus ROG
Улучшение Windows 10 позволяет не
Янина Мелехова из сериала «Ростов»
Медики назвали 7 причин для смены
Ольга Кузьмина из сериала «Кухня»
Синди Кроуфорд вышла в свет в
Медики: Знания об особенностях группы
Владимир Пресняков спустя неделю шумно
Ольга Бузова заставила Максима Галкина
Врачи рассказали о способах, которые
Александр Малинин считает, что его
Анна Хилькевич похвасталась танцем с
Пользователи Сети обсуждают инцидент с
Актриса Екатерина Волкова устроила для
Просмотреть все новости