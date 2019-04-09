Обновленный хэтчбек Tata Tiago скоро выйдет на рынок Индии





Автопроизводитель заявил о том, что на рынок Индии обновленный компактный хэтчбек Tata Tiago поступит уже в ближайшие месяцы, точная дата старта продаж будет названа в скором времени. Прошлая версия этой модели вышла 3 года назад и стала настоящим бестселлером. Только за 2018 год бренд продал 92 тысячи таких автомобилей, что оказалось на 30% больше прошлого периода. Несмотря на это было принято решение выпустить обновленную версию, которая позволит не только закрепить, но и развить имеющийся успех.Новый компактный хэтчбек Tata Tiago получит изменения исключительно в экстерьере и интерьере. Главное обновление – это передняя часть кузова. Новинка получит новую вогнутую радиаторную решетку, более острые и агрессивные фары, а также некоторые мелкие изменения этой части авто. В салоне обновленная модель предложит покупателям другой материал для отделки, современную мультимедийную систему и две подушки безопасности.Под капотом обновленного компактного хэтчбека Tata Tiago расположится безальтернативный 1,2-литровый двигатель, генерирующий 85 «лошадок». Это означает, что из моторной гаммы была исключена 1,0-литровая дизельная установка.