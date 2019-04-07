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Сиамские близнецы из Индии не жалеют об отказе от их разделения

В Индии сиамские близнецы сообщили, что не жалеют об отказе от их разделения. Материал соответствующего содержания опубликовало интернет-издание Daily Mail.
Сиамские близнецы из Индии не жалеют об отказе от их разделения

Сиамские близнецы из Индии родились 18 лет назад. Парней зовут Шиванат и Шиврам Саху. Недавно они рассказали о том, что не жалеют об отказе родителей от хирургического вмешательства, с помощью которого их разделили бы. Молодые люди считают, что имеют два тела, но одну душу.

При рождении оказалось, что у мальчиков соединены тела в районе живота. Они имеют общий кишечник, мочевыделительную систему и ноги. Сейчас братья легко справляются с обыденными задачами и даже научились передвигаться на шести конечностях. Юноши окончили обычную школу, где были одними из лучших учеников.

Пять лет назад о них узнал весь мир, когда во Всемирной паутине был опубликован видеоролик об их жизни.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 12:00

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