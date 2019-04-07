Сиамские близнецы из Индии не жалеют об отказе от их разделения





Сиамские близнецы из Индии родились 18 лет назад. Парней зовут Шиванат и Шиврам Саху. Недавно они рассказали о том, что не жалеют об отказе родителей от хирургического вмешательства, с помощью которого их разделили бы. Молодые люди считают, что имеют два тела, но одну душу.При рождении оказалось, что у мальчиков соединены тела в районе живота. Они имеют общий кишечник, мочевыделительную систему и ноги. Сейчас братья легко справляются с обыденными задачами и даже научились передвигаться на шести конечностях. Юноши окончили обычную школу, где были одними из лучших учеников.Пять лет назад о них узнал весь мир, когда во Всемирной паутине был опубликован видеоролик об их жизни.