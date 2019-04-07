Ученые из России и США исследуют возможность жизни на Венере и Марсе
Исследование планет Солнечной системы показывает, что любая из них могла быть когда-то заселена живыми организмами. Сейчас ученые из США и России выясняют, возможна ли жизнь на Венере и Марсе.
Эксперты считают, что причиной гибели Марса стало сильное переохлаждение, а Венеры – парниковый эффект. Следовательно, Земля тоже в опасности.
В ходе обсуждения ученые рассмотрели возможность переселения землян на другую планету. Марс и Венера стали главными кандидатами на роль нового жилья. Сейчас эксперты выясняют, какая из планет является более пригодной для жизни.
Некоторые страны планируют провести исследования Марса с помощью зондов. Для изучения Венеры существует специальный аппарат «Венера-Д», который был создана специалистами из России и США.
Исследователи хотят узнать, почему эти 2 планеты стали необитаемыми, так как на раннем этапе существования Солнечной системы они возможно были живы. Ученые считают, что гибель Венеры связана с ее близостью к Солнцу, а Марс последовал за ней.
Эксперты считают, что причиной гибели Марса стало сильное переохлаждение, а Венеры – парниковый эффект. Следовательно, Земля тоже в опасности.
В ходе обсуждения ученые рассмотрели возможность переселения землян на другую планету. Марс и Венера стали главными кандидатами на роль нового жилья. Сейчас эксперты выясняют, какая из планет является более пригодной для жизни.
Некоторые страны планируют провести исследования Марса с помощью зондов. Для изучения Венеры существует специальный аппарат «Венера-Д», который был создана специалистами из России и США.
Исследователи хотят узнать, почему эти 2 планеты стали необитаемыми, так как на раннем этапе существования Солнечной системы они возможно были живы. Ученые считают, что гибель Венеры связана с ее близостью к Солнцу, а Марс последовал за ней.
Наука
Добавил: Бойваленко Ярослава Сегодня, 08:55