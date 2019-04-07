Ученые из России и США исследуют возможность жизни на Венере и Марсе





Эксперты считают, что причиной гибели Марса стало сильное переохлаждение, а Венеры – парниковый эффект. Следовательно, Земля тоже в опасности.В ходе обсуждения ученые рассмотрели возможность переселения землян на другую планету. Марс и Венера стали главными кандидатами на роль нового жилья. Сейчас эксперты выясняют, какая из планет является более пригодной для жизни.Некоторые страны планируют провести исследования Марса с помощью зондов. Для изучения Венеры существует специальный аппарат «Венера-Д», который был создана специалистами из России и США.Исследователи хотят узнать, почему эти 2 планеты стали необитаемыми, так как на раннем этапе существования Солнечной системы они возможно были живы. Ученые считают, что гибель Венеры связана с ее близостью к Солнцу, а Марс последовал за ней.