Роман Гриценко познакомил новую девушку с родителями





Роман Гриценко недавно покинул телестройку «Дом-2» и сразу же отправился на отдых с новой возлюбленной Евгенией Шестаковой. Куда молодые люди ездили в отпуск, неизвестно, ведь они решили не показывать в Сети ни одного снимка. Несмотря на это, на днях в Instagram появился кадр, на котором девушка экс-проектанта запечатлена в компании с ним и его младшими братьями.Исходя из этого фолловеры сделали вывод, что Роман Гриценко уже познакомил свою девушку с родителями и остальными родственниками. Поклонники молодого человека считают это серьёзным шагом, ведь ранее такой чести не удостаивалась ни одна из его подруг.