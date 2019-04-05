АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В NASA показали новые детальные снимки мини-спутников Сатурна с Cassini
EUR 73.42 USD 65.33
Курс валют на 05.04.2019

Роман Гриценко познакомил новую девушку с родителями

Бывший проектант реалити-шоу «Дом-2» Роман Гриценко познакомил свою новую девушку с родителями. Такой вывод сделали фолловеры в Instagram, увидев совместный снимок Евгении Шестаковой с братьями экс-участника.
Роман Гриценко познакомил новую девушку с родителями

Роман Гриценко недавно покинул телестройку «Дом-2» и сразу же отправился на отдых с новой возлюбленной Евгенией Шестаковой. Куда молодые люди ездили в отпуск, неизвестно, ведь они решили не показывать в Сети ни одного снимка. Несмотря на это, на днях в Instagram появился кадр, на котором девушка экс-проектанта запечатлена в компании с ним и его младшими братьями.
Роман Гриценко познакомил новую девушку с родителями

Исходя из этого фолловеры сделали вывод, что Роман Гриценко уже познакомил свою девушку с родителями и остальными родственниками. Поклонники молодого человека считают это серьёзным шагом, ведь ранее такой чести не удостаивалась ни одна из его подруг.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 12:38

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России пикап Isuzu D-Max подешевел во
Pocophone F1 от Xiaomi получил новые
"Чтобы сохранить в памяти живой образ
В Шотландии 18-летняя женщина узнала о
Клиенты Промсвязьбанка оценили
В России объявлены скидки на легковые
Для Nintendo Switch выпустят новый
Иосиф Оганесян заявил, что Ольга
Роман Гриценко познакомил новую девушку
Филипп Киркоров покормил Ольгу Бузову
"Секс-символ эпохи": Роза Сябитова
Самое узкое авто в мире Tango T600
Ученые выяснили, как кошки реагируют на
В Омске врачи женщине вместо рака
В NASA показали новые детальные снимки
"Были соседями и много времени
Ольга Рапунцель сняла на видео первые
В России упала стоимость на смартфоны
Врач из Москвы назвал безопасную для
Виктория Романец назвала Инессу Шевчук
«Вообще не актер»: Станислав Садальский
"АвтоВАЗ" представила апрельские скидки
Цена на новый Samsung Galaxy S10 Plus
В Сети появилась и сразу исчезла первая
ESO покажет первый снимок горизонта
Ученые: Отходы миссии "Аполлон-11" на
"Особенная" дочь Ирины Хакамады Мария
Опровергнута гипотеза о хромировании
"Был не готов к серьезному
Ресурс TENAA поделился первыми
Просмотреть все новости