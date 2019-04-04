Пользователи Сети скорбят в связи со смертью Георгии Данелии и пересматривают его фильмы





Создатель известных и популярных кинокартин умер в одной из столичных клиник, куда он попал с воспалением легких. Юзеры назвали умершего мэтром отечественного кино, пожелав ему обрести покой возле Большой Медведицы. В память о Данелии один из комментаторов намерен посмотреть снятые режиссером фильмы, почтив тем самым его память. Другие отметили, что недавно пересмотрели такие произведения усопшего как «Слезы капали» и «Кин-дза-дза».Георгий Данелия родился в 1930 году в Тифлисе, через год его семья перебралась в Москву. Закончил в 1955 году архитектурный институт, еще спустя 4 года режиссерские курсы, так как интересовался кино и снимался в массовке. Особенно прославился Данелия после выхода на большие экраны фильмов «Мимино». «Афоня» и «Кин-дза-дза». Он также снимался в эпизодах к своим лентам и писал сценарии. Среди увлечений режиссера были музыка, барабаны, графика и живопись.