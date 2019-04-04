Смартфоны Motorola G7 и One получили поддержку Google Call Screen
Линейка смартфонов Motorola G7 и модель Android One получили поддержку Google Call Screen. Также устройства будут располагать технологией Digital Wellbeing и фирменным ПО бренда Moto Experiences.
Об этом заявила компания Motorola. Представители корпорации сообщили, что смартфоны их бренда, работающие на операционной системе Android без оболочки, получили поддержку Google Call Screen. К ним относятся все модели линейки G7 и One. Эти устройства также будут предлагать покупателям технологию Digital Wellbeing и специальное фирменное программное обеспечение бренда Motorola – Moto Experiences.
Google Call Screen – это помощник, помогающий владельцу управлять звонками. Он может сбросить вызов, отправить ответное СМС, взять трубку и совершать другие действия. Технология Moto Experiences позволяет владельцу еще больше упростить взаимодействие с телефоном. Устройство можно запрограммировать на распознавание конкретных жестов и ситуаций, на которые оно будет реагировать определенным образом. Например, можно сделать так, чтобы при входящем звонке смартфон, попадая в руку владельца, переставал издавать звук или переводил себя в режим «Не беспокоить» каждый раз, когда его разворачивали экраном к столу.
Напомним, пару дней назад появилась информация о том, что устройства брендов Motorola и Nokia могут получить поддержку технологии Google Call Screen.
Об этом заявила компания Motorola. Представители корпорации сообщили, что смартфоны их бренда, работающие на операционной системе Android без оболочки, получили поддержку Google Call Screen. К ним относятся все модели линейки G7 и One. Эти устройства также будут предлагать покупателям технологию Digital Wellbeing и специальное фирменное программное обеспечение бренда Motorola – Moto Experiences.
Google Call Screen – это помощник, помогающий владельцу управлять звонками. Он может сбросить вызов, отправить ответное СМС, взять трубку и совершать другие действия. Технология Moto Experiences позволяет владельцу еще больше упростить взаимодействие с телефоном. Устройство можно запрограммировать на распознавание конкретных жестов и ситуаций, на которые оно будет реагировать определенным образом. Например, можно сделать так, чтобы при входящем звонке смартфон, попадая в руку владельца, переставал издавать звук или переводил себя в режим «Не беспокоить» каждый раз, когда его разворачивали экраном к столу.
Напомним, пару дней назад появилась информация о том, что устройства брендов Motorola и Nokia могут получить поддержку технологии Google Call Screen.
Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:18