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Смартфоны Motorola G7 и One получили поддержку Google Call Screen

Линейка смартфонов Motorola G7 и модель Android One получили поддержку Google Call Screen. Также устройства будут располагать технологией Digital Wellbeing и фирменным ПО бренда Moto Experiences.
Смартфоны Motorola G7 и One получили поддержку Google Call Screen

Об этом заявила компания Motorola. Представители корпорации сообщили, что смартфоны их бренда, работающие на операционной системе Android без оболочки, получили поддержку Google Call Screen. К ним относятся все модели линейки G7 и One. Эти устройства также будут предлагать покупателям технологию Digital Wellbeing и специальное фирменное программное обеспечение бренда Motorola – Moto Experiences.

Google Call Screen – это помощник, помогающий владельцу управлять звонками. Он может сбросить вызов, отправить ответное СМС, взять трубку и совершать другие действия. Технология Moto Experiences позволяет владельцу еще больше упростить взаимодействие с телефоном. Устройство можно запрограммировать на распознавание конкретных жестов и ситуаций, на которые оно будет реагировать определенным образом. Например, можно сделать так, чтобы при входящем звонке смартфон, попадая в руку владельца, переставал издавать звук или переводил себя в режим «Не беспокоить» каждый раз, когда его разворачивали экраном к столу.

Напомним, пару дней назад появилась информация о том, что устройства брендов Motorola и Nokia могут получить поддержку технологии Google Call Screen.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:18

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