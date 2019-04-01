АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Детские психологические травмы могут оказывать влияние на кишечник, мозг и поведение человека в будущем
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

В Facebook станет доступна новая опция «Почему я вижу этот пост?»

Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook скоро получит новую опцию «Почему я вижу этот пост?». Ранее не было известно, на какой основе формируется новостная лента на просторах интернета.
В Facebook станет доступна новая опция «Почему я вижу этот пост?»

Недавно пресс-служба Facebook сообщила, что скоро в соцсети станет доступна новая опция «Почему я вижу этот пост?». Она объясняет, почему в новостной ленте появляется какая-либо публикация. Пять лет назад уже была создана подобная функция «Почему я вижу это объявление?», но работала она только для рекламы.

Несмотря на то, что данную новость сообщили за день до Дня дурака, новая опция - это не шутка. Со слов пресс-службы компании, пользователям она станет доступна уже к середине мая.

Функция «Почему я вижу этот пост?» покажет, какие причины того, что публикация появилась в ленте новостей. Будет учтено, как часто пользователь взаимодействует с текстом, видео или фото.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Facebook станет доступна новая опция
Названы 7 главных страхов при
Звезда «Дом-2» Настя Лисова сообщила,
Наследница Агаты Муцениеце Мия освоила
Психологи: Жители США все чаще
Коллеги поддержали пытающегося похудеть
Мадонна выступит на «Евровидении» за
Ослепшая Рина Зеленая провела остаток
Нюша после рождения первенца пытается
Комик Джоэл Криси рассказал о
Американцы рассказали о чрезмерной
Альбина Джанабаева показала фото в
Госавтоинспекция РФ усилит контроль за
Дочь Владимира Машкова Мария решилась
Энрике Иглесиас показал видео, на
Ученые рассказали, как стать счастливее
Mitsubishi приобрела лицензию у
Похудевшая Светлана Пермякова стала
Подруга Яна Арлазорова рассказала, что
Кенсингтонский дворец выложил в
Анастасия Волочкова удивила фанатов
Chevrolet готовится продемонстрировать
Сын Сергея Лазарева поздравила отца с
Андрей Малахов в честь Дня смеха
Анна Хилькевич намекнула на желание
Бывший муж Марии Порошиной собирается
Ксения Бородина перестала водить
Эксперты назвали десятку прозвищ для
Полина Гагарина выступила на сцене под
«Будто чуть раздета»: Юлия Ковальчук
Просмотреть все новости