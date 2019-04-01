В Facebook станет доступна новая опция «Почему я вижу этот пост?»
Крупнейшая социальная сеть в мире Facebook скоро получит новую опцию «Почему я вижу этот пост?». Ранее не было известно, на какой основе формируется новостная лента на просторах интернета.
Недавно пресс-служба Facebook сообщила, что скоро в соцсети станет доступна новая опция «Почему я вижу этот пост?». Она объясняет, почему в новостной ленте появляется какая-либо публикация. Пять лет назад уже была создана подобная функция «Почему я вижу это объявление?», но работала она только для рекламы.
Несмотря на то, что данную новость сообщили за день до Дня дурака, новая опция - это не шутка. Со слов пресс-службы компании, пользователям она станет доступна уже к середине мая.
Функция «Почему я вижу этот пост?» покажет, какие причины того, что публикация появилась в ленте новостей. Будет учтено, как часто пользователь взаимодействует с текстом, видео или фото.
Недавно пресс-служба Facebook сообщила, что скоро в соцсети станет доступна новая опция «Почему я вижу этот пост?». Она объясняет, почему в новостной ленте появляется какая-либо публикация. Пять лет назад уже была создана подобная функция «Почему я вижу это объявление?», но работала она только для рекламы.
Несмотря на то, что данную новость сообщили за день до Дня дурака, новая опция - это не шутка. Со слов пресс-службы компании, пользователям она станет доступна уже к середине мая.
Функция «Почему я вижу этот пост?» покажет, какие причины того, что публикация появилась в ленте новостей. Будет учтено, как часто пользователь взаимодействует с текстом, видео или фото.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 14:30