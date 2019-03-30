Ученые: Дробное питание и поздний ужин повышают риск появления онкологии
Пятиразовый прием пищи порциями по 100 грамм называется дробным питанием. Ученые заявили, что если его долго придерживаться или поздно ужинать, риск появления онкологии возрастает.
По утверждениям экспертов, когда в организме слишком много инсулиноподобного фактора роста-1 и постоянно присутствует еда, то повреждения дезоксирибонуклеиновой кислоты скапливаются с высокой скоростью.
Все больше научных работников склоняются к эффективности интервального голодания, в котором промежуток без еды составляет 19 часов. Рекомендованное время для первого приема пищи в такой системе питания 13:00, а для последнего - 18:00.
Исследователи провели эксперимент, благодаря которому выяснили, что короткое лишение пищи способствует повышению иммунитета, стимулирует нервные клетки и даже сокращает риск появления сенильной деменции альцгеймеровского типа, однако такой способ питания противопоказан людям с болезнями желудка.
Все эти диеты соблюдают в основном люди, которые занимаются спортом, либо очень дисциплинированные. Для обычных людей, по мнению специалистов, лучшее питание - трехразовое, которое в различных местностях соблюдают по-разному. Жители Штатов считают, что режим кормления предотвращает ожирение и гипертонию. Испанские ученые утверждают, что привычка кушать меньше, чем за 2 часа до сна, может вызвать рак простаты и молочных желез.
Эксперты сошлись во мнении, что каждый человек сам подбирает индивидуальный график, но лучше будет придерживаться какого-то расписания. Люди могут сильно навредить своему организму, употребляя еду хаотично.
По утверждениям экспертов, когда в организме слишком много инсулиноподобного фактора роста-1 и постоянно присутствует еда, то повреждения дезоксирибонуклеиновой кислоты скапливаются с высокой скоростью.
Все больше научных работников склоняются к эффективности интервального голодания, в котором промежуток без еды составляет 19 часов. Рекомендованное время для первого приема пищи в такой системе питания 13:00, а для последнего - 18:00.
Исследователи провели эксперимент, благодаря которому выяснили, что короткое лишение пищи способствует повышению иммунитета, стимулирует нервные клетки и даже сокращает риск появления сенильной деменции альцгеймеровского типа, однако такой способ питания противопоказан людям с болезнями желудка.
Все эти диеты соблюдают в основном люди, которые занимаются спортом, либо очень дисциплинированные. Для обычных людей, по мнению специалистов, лучшее питание - трехразовое, которое в различных местностях соблюдают по-разному. Жители Штатов считают, что режим кормления предотвращает ожирение и гипертонию. Испанские ученые утверждают, что привычка кушать меньше, чем за 2 часа до сна, может вызвать рак простаты и молочных желез.
Эксперты сошлись во мнении, что каждый человек сам подбирает индивидуальный график, но лучше будет придерживаться какого-то расписания. Люди могут сильно навредить своему организму, употребляя еду хаотично.
Наука
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 18:28