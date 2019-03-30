Ученые: Дробное питание и поздний ужин повышают риск появления онкологии





По утверждениям экспертов, когда в организме слишком много инсулиноподобного фактора роста-1 и постоянно присутствует еда, то повреждения дезоксирибонуклеиновой кислоты скапливаются с высокой скоростью.Все больше научных работников склоняются к эффективности интервального голодания, в котором промежуток без еды составляет 19 часов. Рекомендованное время для первого приема пищи в такой системе питания 13:00, а для последнего - 18:00.Исследователи провели эксперимент, благодаря которому выяснили, что короткое лишение пищи способствует повышению иммунитета, стимулирует нервные клетки и даже сокращает риск появления сенильной деменции альцгеймеровского типа, однако такой способ питания противопоказан людям с болезнями желудка.Все эти диеты соблюдают в основном люди, которые занимаются спортом, либо очень дисциплинированные. Для обычных людей, по мнению специалистов, лучшее питание - трехразовое, которое в различных местностях соблюдают по-разному. Жители Штатов считают, что режим кормления предотвращает ожирение и гипертонию. Испанские ученые утверждают, что привычка кушать меньше, чем за 2 часа до сна, может вызвать рак простаты и молочных желез.Эксперты сошлись во мнении, что каждый человек сам подбирает индивидуальный график, но лучше будет придерживаться какого-то расписания. Люди могут сильно навредить своему организму, употребляя еду хаотично.