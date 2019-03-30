Компания BMW разрабатывает новый электрокар i2





Новостью поделились журналисты издания Manager Magazin, ссылаясь на слова руководителя отдела развития BMW Клауса Фролиха. Новинка по габаритам будет напоминать уже выпускаемый немецкой маркой электрокар i3. Модель BMW i2 разработчики позиционируют как наиболее доступный «зеленый» автомобиль линейки. Удешевить машину планируется за счет изменений в углепластиковой силовой структуре.Новый электромобиль позаимствует технические особенности у автомобиля i3. Клиенты могут получить BMW i2 в кузове седан или хэтчбек. Пока не уточняется, пополнит ли новинка линейку «зеленых» авто марки или заменит «тройку».