АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг самых популярных смартфонов в РФ в 2019 году
EUR 72.72 USD 64.73
Курс валют на 30.03.2019

Компания BMW разрабатывает новый электрокар i2

Автопроизводитель BMW, как утверждают источники, планирует к 2024 году выпустить новый электромобиль. Грядущая «зеленая» модель получит обозначение i2.
Компания BMW разрабатывает новый электрокар i2

Новостью поделились журналисты издания Manager Magazin, ссылаясь на слова руководителя отдела развития BMW Клауса Фролиха. Новинка по габаритам будет напоминать уже выпускаемый немецкой маркой электрокар i3. Модель BMW i2 разработчики позиционируют как наиболее доступный «зеленый» автомобиль линейки. Удешевить машину планируется за счет изменений в углепластиковой силовой структуре.

Новый электромобиль позаимствует технические особенности у автомобиля i3. Клиенты могут получить BMW i2 в кузове седан или хэтчбек. Пока не уточняется, пополнит ли новинка линейку «зеленых» авто марки или заменит «тройку».



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:26

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Настасья Самбурская пожаловалась на
Медики выяснили, чем клубника полезна
Кита Флинта из группы "The Prodigy"
Юлия Ефременкова записала песню с Марго
«Мы не хотим, чтобы обе мамы были на
Новый южнокорейский бренд NeuWai удивил
Андрей Малахов рассказал о состоявшейся
Ученые: Жалобы детей на ЖКТ могут
Слайдер Xiaomi Mi Mix 3 получил
Николас Кейдж вступил брак в сильном
Компания BMW разрабатывает новый
Новая девушка Романа Гриценко
Британские ученые: Свобода от
Большая часть имущества Сергея Шнурова
Смартфон Nokia X71 с чипсетом
Учёные рассказали о влиянии секса на
Селин Дион в свой 51-й день рождения
Флагман или бюджетник: Назван рейтинг
Samsung Galaxy S10+ признан лучшим
В Португалии спортсменка смогла родить
О поддержке промышленности в сфере
Звезда «Дома-2» Яна Шевцова призналась
Ученые выяснили, как выглядели самые
Xiaomi представит спецверсию флагмана
Названы самые популярные на рынке
В окаменелостях обнаружены новые
Вера Брежнева в металлическом боди
Учёные: Частые посещения туалета ночью
«Просто ее нет в телевизоре, а надо
Компания Xiaomi 1 апреля должна
Просмотреть все новости