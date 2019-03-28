Любовь Успенская впечатлила поклонников фото в смелом мини-платье
Звезда отечественного шансона Любовь Успенская решила впечатлить поклонников новым ярким образом. Певица сфотографировалась в смелом мини-платье, вызвав восхищение у поклонников.
Певица, которой несколько недель назад исполнилось 65 лет, не перестает радовать своих почитателей, публикуя в Instagram все более провокационные кадры. Так, на днях Любовь Успенская опубликовала фото, где запечатлена в переливающемся стильном мини-платье, подчеркивающем фигуру певицы и ее стройные ноги.
Фолловеры поспешили высказать свое мнение о дерзком наряде исполнительницы, которая выглядит значительно моложе своих лет: «Королева», «Какая вы шикарная», «Когда в душе и на лице 25», «Богиня». Некоторые пользователи заподозрили артистку в использовании фотошопа: «Уникально работает фотошоп». К слову, подписчики не раз обвиняли звезду эстрады в чрезмерной любви к фоторедакторам, так как следы ретуширования иногда очень заметны.
Певица, которой несколько недель назад исполнилось 65 лет, не перестает радовать своих почитателей, публикуя в Instagram все более провокационные кадры. Так, на днях Любовь Успенская опубликовала фото, где запечатлена в переливающемся стильном мини-платье, подчеркивающем фигуру певицы и ее стройные ноги.
Фолловеры поспешили высказать свое мнение о дерзком наряде исполнительницы, которая выглядит значительно моложе своих лет: «Королева», «Какая вы шикарная», «Когда в душе и на лице 25», «Богиня». Некоторые пользователи заподозрили артистку в использовании фотошопа: «Уникально работает фотошоп». К слову, подписчики не раз обвиняли звезду эстрады в чрезмерной любви к фоторедакторам, так как следы ретуширования иногда очень заметны.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 22:00