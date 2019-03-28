Татьяна Волосожар и Максим Траньков против своей воли выпустили двухлетнюю дочь на лед

Татьяна Волосожар попросила, чтобы фолловеры не спрашивали, почему их маленькая дочь вышла на лед. Спортсменка призналась, что желание Анжелики для них с мужем закон. Кроме этого, фигуристка показала, как Максим Траньков катается с двухлетним ребенком в паре. Поклонники отметили, что даже не сомневались в том, что малышка пойдет по стопам звездных родителей.Ранее Татьяна Волосожар показывала подписчикам, как дочка примеряла ее спортивные наряды. Анжелика занимается гимнастикой и уже может похвастаться совершенной растяжкой. Следует отметить, что сын фигуриста Евгения Плющенко свои первые шаги в спорте начал делать также в этом возрасте. Сейчас шестилетний Саша демонстрирует поклонникам потрясающие успехи на льду.