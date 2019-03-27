Юлия Паршута раскрыла секрет красоты и стройности





Популярная исполнительница часто публикует в Instagram яркие снимки, где демонстрирует многочисленным подписчикам стройную фигуру и лицо без малейшего намека на морщины. Юлия Паршута старается максимально увлажнять его с помощью различных средств по уходу за кожей лица. Певица также призналась, что избавить лицо от отеков и придать бодрости ей помогает стакан воды со спирулиной (водоросль, в чьем составе есть разнообразные полезные компоненты). Такой «коктейль» артистка предпочитает пить по утрам.Звезда начинает день с кардионагрузок или чашки кофе. По словам Паршуты, справиться с отеками и синяками под глазами ей помогают альгинатные маски. Поддерживает кожу в тонусе артистка с помощью регулярных тренировок, здоровой еды, и эффекта разогрева от мочалки. Юлия Паршута старается употреблять правильную и полезную пищу, но признается, что иногда позволяет себе «вредную» еду. Артистка полагает: все должно быть в меру, тогда никакого вреда организму и фигуре не будет.