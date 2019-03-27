Aurus выпустит новый кабриолет на смену ЗИЛ-41041 АМГ





Кабриолет будет отличаться от своего «первоисточника» несколькими деталями: вместо обычной крыши у него появится складная, а в центре салона появится поручень для езды стоя. Разработчики заявили, что проект находится на завершающей стадии, поэтому он может дебютировать на очередном праздновании Дня Победы 9 мая.Не исключается, что новый автомобиль Aurus станет частью федерального проекта «Кортеж», в рамках которого выпустили минивэн Arsenal, бронированный лимузин Senat L700 и вышеуказанный седан S600.Летом ушедшего года глава Минпрома Денис Мантуров заявил о создании парадной модификации главного автомобиля государства. Тогда министр пообещал представить новинку 9 мая, но не уточнил, какого года, отметив, что в 2020 году это точно произойдет.