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Aurus выпустит новый кабриолет на смену ЗИЛ-41041 АМГ

Производитель Aurus выпустит новый кабриолет, который сменит ЗИЛ-41041 АМГ на парадах 9 мая. Платформой автомобиля послужит седан Senat S600.
Aurus выпустит новый кабриолет на смену ЗИЛ-41041 АМГ

Кабриолет будет отличаться от своего «первоисточника» несколькими деталями: вместо обычной крыши у него появится складная, а в центре салона появится поручень для езды стоя. Разработчики заявили, что проект находится на завершающей стадии, поэтому он может дебютировать на очередном праздновании Дня Победы 9 мая.

Не исключается, что новый автомобиль Aurus станет частью федерального проекта «Кортеж», в рамках которого выпустили минивэн Arsenal, бронированный лимузин Senat L700 и вышеуказанный седан S600.

Летом ушедшего года глава Минпрома Денис Мантуров заявил о создании парадной модификации главного автомобиля государства. Тогда министр пообещал представить новинку 9 мая, но не уточнил, какого года, отметив, что в 2020 году это точно произойдет.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:07

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