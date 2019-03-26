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Британец принял злокачественную опухоль за укус насекомого и лишился глаза

Британец продолжительное время считал злокачественную опухоль, которая разместилась на носу, укусом насекомого. Из-за запущенности болезни врачи ему удалили глаз, пишет местное издание Birmingham Live.
Британец принял злокачественную опухоль за укус насекомого и лишился глаза

Житель города Реддитч всю свою жизнь посвятил садоводству и не придал значения отметине на носе, посчитав, что она появилась в результате укуса насекомого. Когда она начала расти, мужчина, которому сейчас 66 лет, мазал ее кремом. На момент обращения в медучреждение отметина выросла до 1,5 см.

Медики заподозрили у пациента рак кожи и отправили на биопсию. Выяснилось, что опухоль успела проникнуть очень глубоко, вследствие чего процедура длилась около 7 часов.

Спустя две недели ему сделали операцию по удалению глаза, так как в другом случае крайне опасная опухоль могла бы затронуть и головной мозг. После этого британец 4 месяца провел в больнице, где прошел 20 сеансов радиационной терапии.

Как только мужчина попал домой, он выразил просьбу своему сыну, чтоб тот выложил в Сеть информацию об опасности рака кожи.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:16

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