«Путешественники»: Пятилетний сын Ляйсан Утяшевой сам собрал чемодан в дорогу
Ляйсан Утяшева заинтриговала поклонников, представив в Instagram-микроблоге фотографию из аэропорта. Телеведущая похвасталась, что ее пятилетний сын Роберт самостоятельно собрал огромный чемодан, но умолчала о конечной точке путешествия.
На снимке Утяшева и ее наследник в удобной для поездки одежде запечатлены у своего багажа. Знаменитость намекнула, что они с ребенком отправляются в то место, где у Павла Воли скоро концерт, и спросила, догадываются ли поклонники, куда именно они едут. Фанаты, следящие за творчеством шоумена, предположили, что «путешественники» следуют в Израиль, ведь именно там артист должен выступать.
Утяшева и Воля женаты около семи лет, и считаются одной из самый крепких семейных пар. Супруги воспитывают двух детей - пятилетнего Роберта и трехлетнюю Софию. Артисты любят путешествовать вместе со своими наследниками, выбираясь во время отпуска в интересные места. Утяшева не уточнила, взяла ли с собой в поездку дочь, или оставила малышку под присмотром родных.
На снимке Утяшева и ее наследник в удобной для поездки одежде запечатлены у своего багажа. Знаменитость намекнула, что они с ребенком отправляются в то место, где у Павла Воли скоро концерт, и спросила, догадываются ли поклонники, куда именно они едут. Фанаты, следящие за творчеством шоумена, предположили, что «путешественники» следуют в Израиль, ведь именно там артист должен выступать.
Утяшева и Воля женаты около семи лет, и считаются одной из самый крепких семейных пар. Супруги воспитывают двух детей - пятилетнего Роберта и трехлетнюю Софию. Артисты любят путешествовать вместе со своими наследниками, выбираясь во время отпуска в интересные места. Утяшева не уточнила, взяла ли с собой в поездку дочь, или оставила малышку под присмотром родных.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:15