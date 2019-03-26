«Путешественники»: Пятилетний сын Ляйсан Утяшевой сам собрал чемодан в дорогу

На снимке Утяшева и ее наследник в удобной для поездки одежде запечатлены у своего багажа. Знаменитость намекнула, что они с ребенком отправляются в то место, где у Павла Воли скоро концерт, и спросила, догадываются ли поклонники, куда именно они едут. Фанаты, следящие за творчеством шоумена, предположили, что «путешественники» следуют в Израиль, ведь именно там артист должен выступать.Утяшева и Воля женаты около семи лет, и считаются одной из самый крепких семейных пар. Супруги воспитывают двух детей - пятилетнего Роберта и трехлетнюю Софию. Артисты любят путешествовать вместе со своими наследниками, выбираясь во время отпуска в интересные места. Утяшева не уточнила, взяла ли с собой в поездку дочь, или оставила малышку под присмотром родных.