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В РФ с 1 апреля на 2 % возрастут пенсии

В РФ ежегодно в апреле индексируются пенсии, и нынешний год не стал исключением. На этот раз их размер возрастёт на 2 %, или в среднем на 182 рубля.
В РФ с 1 апреля на 2 % возрастут пенсии

В государстве каждый месяц из бюджета на выплаты соцпенсий и таковых по гособеспечению расходуется 800 000 000 рублей, притом что средний размер данного пособия составляет значение в 9 266 рублей. Как передаёт издание «Российская газета», с 1 апреля пенсия вырастет у военнослужащих, участников ВОВ, граждан, которые пострадали вследствие техногенной либо радиационной катастрофы, космонавтов, людей с инвалидностью, а также и представителей иных категорий населения, получающих данное пособие.



 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 20:56

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