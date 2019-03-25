В РФ с 1 апреля на 2 % возрастут пенсии





В государстве каждый месяц из бюджета на выплаты соцпенсий и таковых по гособеспечению расходуется 800 000 000 рублей, притом что средний размер данного пособия составляет значение в 9 266 рублей. Как передаёт издание «Российская газета», с 1 апреля пенсия вырастет у военнослужащих, участников ВОВ, граждан, которые пострадали вследствие техногенной либо радиационной катастрофы, космонавтов, людей с инвалидностью, а также и представителей иных категорий населения, получающих данное пособие.