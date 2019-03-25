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Ольга Бузова в Instagram заявила, что большая грудь старит женщин

Популярная ведущая и певица Ольга Бузова заявила в своём Instagram, что большая грудь старит женщин. Таким образом звезда «Дома-2» ответила хейтерам, в очередной раз напомнившим ей о маленьких размерах её бюста.
Ольга Бузова в Instagram заявила, что большая грудь старит женщин

Ольга Бузова достаточно популярна и востребована на телевидении и больших концертах, но вот неугомонные хейтеры продолжают периодически снова и снова затрагивать тему её маленького бюста. По мнению антифанатов, с таким размером ведущей ещё долго придётся надеяться на счастье в личной жизни, а вот сама Бузова нашла достойный ответ всем злопыхателям, процитировав известную Коко Шанель.
Ольга Бузова в Instagram заявила, что большая грудь старит женщин

На странице своего микроблога в Instagram певица написала, что большая грудь зачастую старит женщин, чего не скажешь о маленькой, которая, наоборот, позволяет дамам даже преклонного возраста выглядеть молодо и изящно. Фанаты оценили ответ Ольги Бузовой на насмешки хейтеров, назвав его более чем достойным. Кроме того, многие похвалили её за сдержанность в высказываниях.



 
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Добавил: Oksana Сегодня, 14:55

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