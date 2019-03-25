Ольга Бузова в Instagram заявила, что большая грудь старит женщин





Ольга Бузова достаточно популярна и востребована на телевидении и больших концертах, но вот неугомонные хейтеры продолжают периодически снова и снова затрагивать тему её маленького бюста. По мнению антифанатов, с таким размером ведущей ещё долго придётся надеяться на счастье в личной жизни, а вот сама Бузова нашла достойный ответ всем злопыхателям, процитировав известную Коко Шанель.На странице своего микроблога в Instagram певица написала, что большая грудь зачастую старит женщин, чего не скажешь о маленькой, которая, наоборот, позволяет дамам даже преклонного возраста выглядеть молодо и изящно. Фанаты оценили ответ Ольги Бузовой на насмешки хейтеров, назвав его более чем достойным. Кроме того, многие похвалили её за сдержанность в высказываниях.