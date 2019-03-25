«Я не звезда»: Лолита рассказала о равнодушии к рейтингам





Майоров поинтересовался у Лолиты, как можно звездам оставаться хорошим человеком. Артистка отметила, что не считает себя настоящей знаменитостью и понимает, почему не раздражает коллег. Певица равнодушна к рейтингам, и у нее отсутствуют амбиции, когда не нужно мериться с другими исполнителями талантом и доказывать свое первенство в хит-парадах. Лолита называет главным для себя – творческий процесс, а не рейтинги. Звезда увлеченно может отдаваться идее, но, доведя ее до завершения, теряет к ней интерес и начинает искать что-то новое.Сейчас певица занимается подготовкой нового концерта, приуроченного к ее 55-летнему юбилею. Лолита Милявская не раскрывает детали выступления, но обещает удивить поклонников особенной шоу-программой.