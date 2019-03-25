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«Я не звезда»: Лолита рассказала о равнодушии к рейтингам

Лолита Милявская в интервью Сергею Майорову для программы «Однажды…» назвала себя «не звездой» и рассказала о своем отношении к рейтингам в шоу-бизнесе, заявив о равнодушии к ним. Отрывок беседы с телеведущим известная певица обнародовала в личном Instagram-профиле.
«Я не звезда»: Лолита рассказала о равнодушии к рейтингам

Майоров поинтересовался у Лолиты, как можно звездам оставаться хорошим человеком. Артистка отметила, что не считает себя настоящей знаменитостью и понимает, почему не раздражает коллег. Певица равнодушна к рейтингам, и у нее отсутствуют амбиции, когда не нужно мериться с другими исполнителями талантом и доказывать свое первенство в хит-парадах. Лолита называет главным для себя – творческий процесс, а не рейтинги. Звезда увлеченно может отдаваться идее, но, доведя ее до завершения, теряет к ней интерес и начинает искать что-то новое.

Сейчас певица занимается подготовкой нового концерта, приуроченного к ее 55-летнему юбилею. Лолита Милявская не раскрывает детали выступления, но обещает удивить поклонников особенной шоу-программой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:50

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