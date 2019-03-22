Эдгард Запашный назвал «больным» поглумившегося над смертью Началовой Невзорова

В опубликованном цирковым артистом тексте интервью сообщается, что публицист «поглумился» над трагедией. Александр Невзоров не понимает, с чем связана такая медийная шумиха. Он отметил: «Из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие». Публицист даже иронизирует, мог ли быть комфортабелен и достоин похорон Мавзолей в этом случае.Сам Невзоров абсолютно равнодушен к певице и ее смерти, он обратил внимание, что недавно из жизни уходили многие талантливые и выдающиеся личности, однако почему-то им таких «почестей» не устраивали. По мнению публициста, в смерти исполнительницы нет ничего особенного. В комментарии к посту Эдгард Запашный обратился к писателю с вопросом: «Невзоров, вы больной?».Большинство пользователей поддержали артиста, отметив, что так говорить о покойном непозволительно: «Надеюсь, он и правда больной», «У этого Невзорова нет ничего святого», «Как таких вообще земля носит».