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Эдгард Запашный назвал «больным» поглумившегося над смертью Началовой Невзорова

Эдгард Запашный разместил в Instagram-блоге отрывок из интервью российского публициста Александра Невзорова, который «глумится» над смертью Юлии Началовой. Известный дрессировщик назвал писателя больным из-за резкого высказывания о певице.

Эдгард Запашный назвал «больным» поглумившегося над смертью Началовой Невзорова

В опубликованном цирковым артистом тексте интервью сообщается, что публицист «поглумился» над трагедией. Александр Невзоров не понимает, с чем связана такая медийная шумиха. Он отметил: «Из ее смерти раздули абсолютно вселенское событие». Публицист даже иронизирует, мог ли быть комфортабелен и достоин похорон Мавзолей в этом случае.

Сам Невзоров абсолютно равнодушен к певице и ее смерти, он обратил внимание, что недавно из жизни уходили многие талантливые и выдающиеся личности, однако почему-то им таких «почестей» не устраивали. По мнению публициста, в смерти исполнительницы нет ничего особенного. В комментарии к посту Эдгард Запашный обратился к писателю с вопросом: «Невзоров, вы больной?».

Большинство пользователей поддержали артиста, отметив, что так говорить о покойном непозволительно: «Надеюсь, он и правда больной», «У этого Невзорова нет ничего святого», «Как таких вообще земля носит».



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:54

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