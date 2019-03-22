Александр Серов не верит в прощальные гастроли группы "Ленинград" Шнурова





Сергей Шнуров недавно сообщил о том, что рок-группа «Ленинград» в последний раз в 2019 году отправится на гастроли. Денис Вейко, являющийся концертным директором, коллектива позже подтвердил информацию о распаде группы.Не все поверили в прекращение творческой деятельности и существование «Ленинграда». Так, Александр Серов сомневается в этом. По мнению звезды, Шнуров не может сейчас уйти, так как «у него идет масть». «Думаю он гонит!», - заявил народный артист, отметив, что благодаря своим эпатажным выходкам лидер «Ленинграда» получил безумную популярность. "Поймав «своего петуха или Жар-птицу за хвост», скандальный певец, вряд ли захочет бросить концертную деятельность", - считает Серов.