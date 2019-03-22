АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
В Китае обнаружена сокровищница ранних кембрийских окаменелостей с 50 новыми видами животных
EUR 72.79 USD 63.74
Курс валют на 22.03.2019

Александр Серов не верит в прощальные гастроли группы "Ленинград" Шнурова

Популярный российский исполнитель Александр Серов не верит в прощальные гастроли группы «Ленинград», анонсированные фронтменом коллектива Сергеем Шнуровым. Народный артист РФ полагает, что певец не собирается уходить со сцены.

Александр Серов не верит в прощальные гастроли группы "Ленинград" Шнурова

Сергей Шнуров недавно сообщил о том, что рок-группа «Ленинград» в последний раз в 2019 году отправится на гастроли. Денис Вейко, являющийся концертным директором, коллектива позже подтвердил информацию о распаде группы.
Александр Серов не верит в прощальные гастроли группы "Ленинград" Шнурова

Не все поверили в прекращение творческой деятельности и существование «Ленинграда». Так, Александр Серов сомневается в этом. По мнению звезды, Шнуров не может сейчас уйти, так как «у него идет масть». «Думаю он гонит!», - заявил народный артист, отметив, что благодаря своим эпатажным выходкам лидер «Ленинграда» получил безумную популярность. "Поймав «своего петуха или Жар-птицу за хвост», скандальный певец, вряд ли захочет бросить концертную деятельность", - считает Серов.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Лариса Удовиченко после похорон
Самца макаки дважды кастрировали для
Причины роста столичного индекса
Звезда «Дом-2» Роман Гриценко
Эмилия Кларк перенесла инсульт
Анна Хилькевич предстала в образе
На праздновании своего дня рождения
«Сделали из траурной церемонии шоу»:
Анфиса Чехова отказалась от открытых
Александр Серов не верит в прощальные
«Оставили больного сына в коридоре»:
В блокчейн-смартфоне Finney появится
В Афинах в полицейскую будку возле
Рита Дакота возмутилась недостаточным
«Не смогли попрощаться»: Фанаты
Димаш Кудайбергенов впервые за долгое
Геологи предупредили о крупнейшем в
«Нужно лететь дальше»: Валерий Сюткин в
Иосиф Пригожин рассказал о посещении
Лолита опровергла информацию о плохом
Алла Довлатова призвала помолиться о
Дочь Евгения Осина Агния рассказала о
Лика Стар обвинила продюсеров в
NASA с помощью дронов будет искать
Предложен новый способ назначения
Татьяна Навка рассказала о будущих
Выбросы черных дыр помогли ученым
В Австралии коала выгнала мужчину из
Лариса Гузеева научит зрителей
В Китае обнаружена сокровищница ранних
Просмотреть все новости