Лолита опровергла информацию о плохом самочувствии на шоу в Ростове

Лолита напомнила о происшествии в Могилеве, когда у нее произошел гипертонический криз. После этого сама певица и члены ее команды, среди которых имеются и 60-летние артисты, приняли решение, что на каждом шоу будет находиться машина скорой помощи, и данное требование ныне является одним из самых основных в райдере.В Ростове медицинский транспорт не обладал нужными аппаратами и лекарствами, поэтому организаторам пришлось вызвать медиков. Певица заметила, что нововведение является мерой предосторожности, так как «мы просто начали любить себя».