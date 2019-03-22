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Лолита опровергла информацию о плохом самочувствии на шоу в Ростове

Слухи о плохом самочувствии Лолиты Милявской после концерта в Ростове являются ложью. Такое заявление сделала певица, сообщившая, что теперь на каждом шоу у нее измеряют давление во избежание неприятных ситуаций.
Лолита опровергла информацию о плохом самочувствии на шоу в Ростове

Лолита напомнила о происшествии в Могилеве, когда у нее произошел гипертонический криз. После этого сама певица и члены ее команды, среди которых имеются и 60-летние артисты, приняли решение, что на каждом шоу будет находиться машина скорой помощи, и данное требование ныне является одним из самых основных в райдере.

В Ростове медицинский транспорт не обладал нужными аппаратами и лекарствами, поэтому организаторам пришлось вызвать медиков. Певица заметила, что нововведение является мерой предосторожности, так как «мы просто начали любить себя».



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:19

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