АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей
EUR 72.94 USD 64.28
Курс валют на 21.03.2019

Названы лучшие добавки для лечения экземы

Британские врачи назвали лучшие добавки, которые помогут справиться с экземой. Об этом написало местное издание Express.
Названы лучшие добавки для лечения экземы

Экзема - это острое или хроническое не заразное воспалительное заболевание кожи, которое сопровождается зудом, покраснением и шелушением. Самые высокие риски появления этой болезни у детей, хотя они есть и у людей старшего возраста. Пораженные участки могут отличаться размерами и расположением на теле.

Чтоб минимизировать риск появления, а также ускорить излечение экземы, медики советуют употреблять рыбий жир. Дело в том, что он ингибирует лейкотриен B4, который является жирной молекулой иммунной системы, а она напрямую связана с недугом. Также приносят пользу психике и сердцу жирные кислоты Омега-3. Употребление препаратов животного происхождения не будет лишним для людей, у которых проблемы с уровнем холестерина в крови.

В этот перечень попали и пробиотики. Они содержат живые организмы, которые, в свою очередь, укрепляют иммунитет и предотвращают аллергию. Для внешнего лечения кожи нужно использовать увлажняющие крема. Детям с таким диагнозом следует обрезать ногти, чтоб избежать расцарапывания очагов воспаления.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 01:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы лучшие добавки для лечения
Ученые: Инфекцию может вызвать вирусный
Станислав Садальский рассказал о своей
Журналисты узнают, как проходят
Экс-подруга Хью Хефнера рассказала о
Виктория Лопырева назвала Игоря
Александра Савельева планирует родить
Зрители «Дом-2» нашли девушку, с
Максим Галкин показал завтрак детей с
Появились слухи, что Яна Шевцова
Таир Мамедов рассказал о своей
Ирина Пинчук и Роман Гриценко стали
Надежда Ермакова похвасталась в Сети
«Снова удлинила ноги»: Яну Рудковскую
Роман Гриценко заступился за Ирину
Маргарита Овсянникова похвасталась
Тренер Газзаев: Началову и Алдонина
Ксения Бородина захотела подарок от
Анна Калашникова организовала
Анна Хилькевич опубликовала фото со
Юлию Началову похоронят в «счастливом»
Зрители подозревают Ольгу Лотнер в
Екатерина Стриженова побывала на юбилее
Яна Шевцова обвинила популярного рэпера
Ким Кардашьян посещает спиритические
Анфиса Чехова пожаловалась на холодное
Ученые: Отек мозжечка может быть
Пользователи Сети шокированы внешним
Ани Лорак в серебристом мини-платье
Артём Сорока не верит в искренность
Просмотреть все новости