Названы лучшие добавки для лечения экземы





Экзема - это острое или хроническое не заразное воспалительное заболевание кожи, которое сопровождается зудом, покраснением и шелушением. Самые высокие риски появления этой болезни у детей, хотя они есть и у людей старшего возраста. Пораженные участки могут отличаться размерами и расположением на теле.Чтоб минимизировать риск появления, а также ускорить излечение экземы, медики советуют употреблять рыбий жир. Дело в том, что он ингибирует лейкотриен B4, который является жирной молекулой иммунной системы, а она напрямую связана с недугом. Также приносят пользу психике и сердцу жирные кислоты Омега-3. Употребление препаратов животного происхождения не будет лишним для людей, у которых проблемы с уровнем холестерина в крови.В этот перечень попали и пробиотики. Они содержат живые организмы, которые, в свою очередь, укрепляют иммунитет и предотвращают аллергию. Для внешнего лечения кожи нужно использовать увлажняющие крема. Детям с таким диагнозом следует обрезать ногти, чтоб избежать расцарапывания очагов воспаления.