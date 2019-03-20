АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые узнали о неизвестной ранее особенности поведения маток шмелей
EUR 73.00 USD 64.32
Курс валют на 20.03.2019

Кейт Миддлтон надела фартук для создания гравюры в музее

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон недавно посетила Музей Фаундлинг, посвященный лечению брошенных детей в столице Великобритании. Супруга принца Уильяма стала патроном культурного учреждения и приняла участие в мастер-классе по созданию гравюр, надев темный фартук.

Кейт Миддлтон надела фартук для создания гравюры в музее

Королевская особа появилась в музее с официальным визитом. Кейт Миддлтон, во время своего выступления заявила: она очень гордиться, что именно ей выпала честь стать патроном этого заведения. По словам герцогини Кембриджской, Фаундлинг объединил две важные для нее темы: искусство и детей. Знаменитость не стала скрывать: всю жизнь ее сопровождала вера в искусство, способное не только реализовать творческий потенциал, но еще и вдохновлять людей на позитивные перемены.

После публичной речи, супруга герцога Кембриджского решила "примерить" фартук и принять участие в создании гравюры во время одного из мастер-классов, проводимых в музее.



 
+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 17:22

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Тина Канделаки подписала брачный
В Китае тренируют первую клонированную
Станислав Садальский показал фото
Кит Харингтон ходил к психологу после
NASA открыло самую быструю "мёртвую"
В Москве на 48-м году жизни умер
Найдены 3 «ключа» к решению проблем в
Кейт Миддлтон надела фартук для
Астану по решению парламента Казахстана
Forbes перечислил 100 наиболее надёжных
Экстрасенс Александр Литвин отказался
Ушел из жизни снявшийся в «Девчатах» и
Названы 3 категории продуктов,
Учёные объяснили "плавательное
"Дом-2": Милена Безбородова привыкла
«Сказочке конец»: Сергей Шнуров и
Евгений Алдонин помогает родителям
«Трубадур»: Сергей Лазарев
Ученые: Глубоко под земной корой
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram
В России повысился спрос на летние шины
Игорь Верник показал совместное фото с
Елена Летучая призвала фанатов делать
Екатерина Климова в молодежном образе
Медики рассказали о снижающих риск
Анна Седокова показала фигуру в
Елена Темникова поделилась кадром с
На астероиде Ультима Туле астрономы
Андреева в рок-образе за руку с
Дмитрий Маликов рассказал о публичном
Просмотреть все новости