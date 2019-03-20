Кейт Миддлтон надела фартук для создания гравюры в музее

Королевская особа появилась в музее с официальным визитом. Кейт Миддлтон, во время своего выступления заявила: она очень гордиться, что именно ей выпала честь стать патроном этого заведения. По словам герцогини Кембриджской, Фаундлинг объединил две важные для нее темы: искусство и детей. Знаменитость не стала скрывать: всю жизнь ее сопровождала вера в искусство, способное не только реализовать творческий потенциал, но еще и вдохновлять людей на позитивные перемены.После публичной речи, супруга герцога Кембриджского решила "примерить" фартук и принять участие в создании гравюры во время одного из мастер-классов, проводимых в музее.