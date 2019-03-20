Глюкоза поздравила с днем рождения режиссера Резо Гигинеишвили

Резо Гигинеишвили - уроженец Тбилиси, чьи кинокартины радуют миллионов российских зрителей. В числе его популярных работ: комедийный сериал "Последний из Магикян", мелодрамы "Без границ" и "Любовь с акцентом". Глюкоза, как близкая подруга знаменитости, не могла не поздравить режиссера с праздником.В своем аккаунте представительница отечественного шоу-бизнеса опубликовала совместный с именинником снимок, а в комментарии к фото написала, что когда нибудь он станет ее режиссером и трогательно поздравила Гигинеишвили, пожелав бесконечного вдохновения, здоровья и сил на новые проекты. Наталья Ионова дала понять поклонникам и сценаристу, что очень им восторгается и любит. Поклонники певицы присоединились к ее поздравлениям и оставили в комментариях комплимент в адрес кумира и ее друга. Некоторые пользователи не узнали режиссера и восприняли его за нового бойфренда Глюкозы.