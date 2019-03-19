АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Искусственное Солнце: Прорыв в мире науки или глобальная катастрофа?
EUR 73.36 USD 64.67
Курс валют на 19.03.2019

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку

Нурсултан Назарбаев, будучи президентом Казахстана, в своем обращении к народу сообщил, что уходит в отставку. Политик намерен сложить полномочия и покинуть пост главы государства.
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку

Об этом стало известно сегодня днем во время обращения действующего президента Казахстана к своему народу.

Нурсултан Назарбаев занял свой пост в 1990 году. Четыре года назад он был переизбран на пятый срок во время выборов населения Казахстана.



 
+Дзен +Яндекс новости
Политика / Главные новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Президент Казахстана Нурсултан
Искусственное Солнце: Прорыв в мире
65-летняя Елена Проклова появилась в
Названы способы превращения обычного
Флагман Huawei P30 "засветился" в
Николь Кузнецова рассказала о
В Сети рассекретили характеристики
Mercedes показал видеотизер
Валерия поздравила Валерия Леонтьева с
Эксперты назвали 5 способов
Prestigio S Max стал наиболее дешевым
KIA показала рендер нового кроссовера
Отец Юлии Началовой Виктор рассказал,
Учёные нашли неожиданное средство от
Новые модели BMW M3 и M4 наделят более
За копание в белье Юлии Началовой
Британские ученые: Зрелость головного
«Мы все разные»: Эвелина Бледанс с
Уфологи: Таинственная планета Нибиру
Геологи нашли следы древнего континента
Бывший муж Бузовой Дмитрий Тарасов
Ученые: Долгое сексуальное воздержание
Звезда «Дома-2» Гоген Солнцев
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Эксперты советуют осуществлять приём
Новый стиль Ольги Бузовой сравнили с
Россия сможет обнаружить гиперзвуковые
Интернет-пользователи назвали новые
Учёные избавили крыс от алкогольной
Парапсихолог Сюзанна Чеботатева: Филипп
Просмотреть все новости