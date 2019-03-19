Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подал в отставку
Нурсултан Назарбаев, будучи президентом Казахстана, в своем обращении к народу сообщил, что уходит в отставку. Политик намерен сложить полномочия и покинуть пост главы государства.
Об этом стало известно сегодня днем во время обращения действующего президента Казахстана к своему народу.
Нурсултан Назарбаев занял свой пост в 1990 году. Четыре года назад он был переизбран на пятый срок во время выборов населения Казахстана.
Об этом стало известно сегодня днем во время обращения действующего президента Казахстана к своему народу.
Нурсултан Назарбаев занял свой пост в 1990 году. Четыре года назад он был переизбран на пятый срок во время выборов населения Казахстана.
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 16:16