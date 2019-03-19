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Мария Порошина назвала пятого ребёнка Андреем

Мария Порошина назвала пятого ребёнка Андреем, сообщили источники в СМИ. Актриса так и не раскрыла, кто является отцом её 2-месячного сына.
Мария Порошина назвала пятого ребёнка Андреем

Знакомые Порошиной рассказали, что своего пятого ребёнка, появившегося на свет в январе, знаменитость решила назвать Андреем. Сама она пока скрывает подробности о сыне от поклонников, как и умалчивает имя его отца. При этом 45-летняя актриса рассказала о своих впечатлениях от родов в элитном перинатральном центре. Выбор Порошиной пал на клинику "Мать и дитя", где она смогла не только легко родить, но также восстановиться.

"Родил, отдохнул и в жизнь с новыми силами! Впереди так много интересного!" - поделилась звезда с поклонниками, сравнив клинику с санаторием.

На выписке Порошину встречали все её четверо дочерей, у которых наконец появился маленький брат. Девочки порадовали мать воздушными шарами и букетом.

Тем временем фанаты артистки обсуждают её отношения с Ярославом Бойко, который и мог стать отцом Андрея. Однако ни сама Порошина, ни её давний коллега по кино и театру роман не подтверждают.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:10

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