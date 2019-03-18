В Москве 17-летний подросток выжил после падения с 5-го этажа





Сообщается, что инцидент случился в вечернее время субботы, 16 марта, в одном из домов на бульваре Генерала Карбышева. Пострадавшего, возраст которого 17 лет, доставили в медучреждение с открытой ЧМТ и ушибом головного мозга.По неподтвержденным данным, молодой человек в момент ЧП пребывал под воздействием алкогольных напитков. Обстоятельства выясняются. Сотрудники правоохранительных органов пока никак не комментировали данный случай.