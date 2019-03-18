Смартфон Pocophone F2 получит Snapdragon 855 и ОС Android Q





Известный производитель электроники вскоре выпустит новый смартфон, новинка станет функционировать на операционной системе Android Q. При тестировании специалистами популярного интернет-ресурса Geekbench мобильное устройство получило 1776 и 6097 баллов. Это средние показатели для мобильного устройства бюджетного сегмента, функционирующего на Snapdragon 835, отмечают эксперты. Предыдущая модель Pocophone F1 имела 6 ГБ оперативной памяти.Предположительно, считают специалисты, на Geekbench тестировали базовую версию смартфона Pocophone F2. На рынок в скором времени может выйти и более дорогой вариант, имеющий 6-8 ГБ ОЗУ.