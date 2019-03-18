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Смартфон Pocophone F2 получит Snapdragon 855 и ОС Android Q

В базе данных Geekbench заметили новый смартфон модели Pocophone F2 компании Xiaomi. Гаджет работает на восьмиядерном чипсете Snapdragon 855 от Qualcomm. Девайс получит ОС Android Q и 4 ГБ ОЗУ.
Смартфон Pocophone F2 получит Snapdragon 855 и ОС Android Q

Известный производитель электроники вскоре выпустит новый смартфон, новинка станет функционировать на операционной системе Android Q. При тестировании специалистами популярного интернет-ресурса Geekbench мобильное устройство получило 1776 и 6097 баллов. Это средние показатели для мобильного устройства бюджетного сегмента, функционирующего на Snapdragon 835, отмечают эксперты. Предыдущая модель Pocophone F1 имела 6 ГБ оперативной памяти.

Предположительно, считают специалисты, на Geekbench тестировали базовую версию смартфона Pocophone F2. На рынок в скором времени может выйти и более дорогой вариант, имеющий 6-8 ГБ ОЗУ.



 
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Добавил: Ким Герман Сегодня, 17:04

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