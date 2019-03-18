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Volkswagen Passat после рестайлинга получил обновленный интерьер

Автопроизводитель Volkswagen раскрыл некоторые особенности рестайлинговой версии Passat. После обновлений среднеразмерный немецкий автомобиль сохранил моторную гамму, но приобрел доработанный интерьер.
Volkswagen Passat после рестайлинга получил обновленный интерьер

Эксперты неоднозначно оценили решение дизайнеров убрать из передней панели стрелочные часы и установить порты Type-С вместо привычных USB 2.0. Теперь для подключения стандартных накопителей требуется специальный переходник. Однако обновленный Passat может похвастаться контурной подсветкой с возможностью выбора одного из 32 вариантов цветов и регулируемой яркостью, а также удобным тачскрином. Автомобиль получил передовую систему круиз-контроля, полуавтопилот Travel Assist, рулевое колесо с выпуклым ободом. В экстерьере рестайлингового варианта модели Volkswagen эксперты отмечают инновационную головную оптику. Она самостоятельно адаптируется к окружающим условиям и автоматически подстраивается под уровень освещенности.

Предзаказы на рестайлинговый Passat открываются через месяц. В России обновленная версия среднеразмерной машины появится не раньше 2020-го. Отечественным автолюбителям предложат модель в вариациях с бензиновыми двигателями - 1,4-литровым на 150 л. с. и 2,0-литровым на 190 л. с., а также с 150-мощным «дизелем» TDI на 2,0 литра.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:52

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