Уфолог призвал Илона Маска спасти огромный НЛО на Луне
Скотт Уоринг, являющийся известным тайваньским уфологом, обнаружил на фото Луны огромный НЛО, находящийся в кратере Уотермен. При этом он призвал Илона Маска спасти данный объект.
Подробности о находке можно найти на страницах сайта Скотта Уоринга. Уфолог отмечает, что он очень поразился увиденному на фото. Вследствие этого исследователь решил об этом сообщить Илону Маску в Twitter. По его утверждениям, длина инопланетного корабля составляет больше 16 км. Уоринг не сомневается, что это действительно НЛО. Эксперт подумал, что у создателя Tesla возникнет интерес к спасению данного высокотехнологичного корабля. По мнению Уоринга, человечеству со временем потребуется покинуть Солнечную систему для колонизации других миров. В данном огромном космическом корабле могло бы разместиться очень много людей.
Уфолог надеется, что американский изобретатель обратит внимание на данную информацию. Эта находка, по мнению исследователя, может изменить жизнь земного населения.
Подробности о находке можно найти на страницах сайта Скотта Уоринга. Уфолог отмечает, что он очень поразился увиденному на фото. Вследствие этого исследователь решил об этом сообщить Илону Маску в Twitter. По его утверждениям, длина инопланетного корабля составляет больше 16 км. Уоринг не сомневается, что это действительно НЛО. Эксперт подумал, что у создателя Tesla возникнет интерес к спасению данного высокотехнологичного корабля. По мнению Уоринга, человечеству со временем потребуется покинуть Солнечную систему для колонизации других миров. В данном огромном космическом корабле могло бы разместиться очень много людей.
Уфолог надеется, что американский изобретатель обратит внимание на данную информацию. Эта находка, по мнению исследователя, может изменить жизнь земного населения.
Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:32