Уфолог призвал Илона Маска спасти огромный НЛО на Луне





Подробности о находке можно найти на страницах сайта Скотта Уоринга. Уфолог отмечает, что он очень поразился увиденному на фото. Вследствие этого исследователь решил об этом сообщить Илону Маску в Twitter. По его утверждениям, длина инопланетного корабля составляет больше 16 км. Уоринг не сомневается, что это действительно НЛО. Эксперт подумал, что у создателя Tesla возникнет интерес к спасению данного высокотехнологичного корабля. По мнению Уоринга, человечеству со временем потребуется покинуть Солнечную систему для колонизации других миров. В данном огромном космическом корабле могло бы разместиться очень много людей.Уфолог надеется, что американский изобретатель обратит внимание на данную информацию. Эта находка, по мнению исследователя, может изменить жизнь земного населения.