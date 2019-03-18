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Уфолог призвал Илона Маска спасти огромный НЛО на Луне

Скотт Уоринг, являющийся известным тайваньским уфологом, обнаружил на фото Луны огромный НЛО, находящийся в кратере Уотермен. При этом он призвал Илона Маска спасти данный объект.
Уфолог призвал Илона Маска спасти огромный НЛО на Луне

Подробности о находке можно найти на страницах сайта Скотта Уоринга. Уфолог отмечает, что он очень поразился увиденному на фото. Вследствие этого исследователь решил об этом сообщить Илону Маску в Twitter. По его утверждениям, длина инопланетного корабля составляет больше 16 км. Уоринг не сомневается, что это действительно НЛО. Эксперт подумал, что у создателя Tesla возникнет интерес к спасению данного высокотехнологичного корабля. По мнению Уоринга, человечеству со временем потребуется покинуть Солнечную систему для колонизации других миров. В данном огромном космическом корабле могло бы разместиться очень много людей.

Уфолог надеется, что американский изобретатель обратит внимание на данную информацию. Эта находка, по мнению исследователя, может изменить жизнь земного населения.



 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:32

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