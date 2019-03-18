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Составлен ТОП-10 автомобилей-долгожителей

Эксперты iSeeCars после проведения исследования составили ТОП-10 надежных автомобилей, способных проехать 320 000 километров и при этом не сломаться. В списке оказались ведущие мировые бренды.
Составлен ТОП-10 автомобилей-долгожителей

Первое место заняла модификация Toyota Sequoia. На сегодня машина по-прежнему является популярной среди клиентов японского производителя, а по данным специалистов больше 320 тысяч километров смогут проехать в течение долгого времени 7,4% всех ранее реализованных Sequoia.
Составлен ТОП-10 автомобилей-долгожителей

Второе место уверено удерживает Ford Expedition, выпускаемый с конца 90-х. От общего количества произведенных автомобилей 5% можно считать долгожителями. Вместе с тем, в этом случае нужно учитывать именно последние версии с шестицилиндровым турбомотором и модернизированной платформой.

На четвертой и пятой позиции расположились GMC Yukon XL и 4Runner, на их долю приходится 4% и 3,9% соответственно. Среди остальных автомобилей составленного топа - Chevrolet Tanoe 3,8%; Toyota Highlander Hybrid - 3,1%, Honda Ridgeline -3%, GMC Yukon - 2,8%, Toyota Tacoma - 2,6%.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 02:11

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